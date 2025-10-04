Supercoppa a rischio, UFFICIALE: un club non vuole giocare in Arabia

Già noto il calendario delle partite: il 7 gennaio le semifinali, l’11 la finale

Richiesta ufficiale e Supercoppa in Arabia a rischio. L’intento è quello di impedire che la manifestazione venga disputata nuovamente in Medio Oriente.

Bufera in Spagna, precisamente a Bilbao. Come informa ‘El gol digital’, un membro ufficiale del Cda del club punta a boicottare la prossima Supercoppa nazionale in programma in Arabia nel prossimo mese di gennaio. Ha chiesto che la sua richiesta venisse inclusa nell’ordine del giorno dell’Assemblea Generale Ordinaria fissata per il 30 ottobre.

Il membro del Cda dell’Athletic vuole che il torneo, nel 2025 vinto dal Barcellona, torni ad essere disputato nei confini nazionali dando così la possibilità ai tifosi locali di assistere alle partite dal vivo. Con la lettera presentata al Consiglio, esso prova a far arrivare il messaggio direttamente alla Federcalcio spagnola: per lui l’aspetto sportivo deve avere l’assoluta priorità su quello di natura economico.

Il tema Supercoppa fuori dalla Spagna è tornato al centro delle discussioni poiché la Federcalcio vorrebbe estendere l’accordo con l’Arabia Saudita fino addirittura al 2034. Fa discutere soprattutto la spartizione non equa degli introiti, una spartizione fissa che favorisce ovviamente le big come il Real Madrid e lo stesso Barcellona.

Non solo in Spagna, il membro del Cda dell’Athletic vorrebbe che il sistema di distribuzione dei ricavi si basasse sul merito, ossia dal posizionamento raggiunto nel torneo:

il 40% dei ricavi al vincitore;

il 30% al secondo;

il 20% al terzo;

il restante 10% al quarto e ultimo classificato.

Calendario Supercoppa spagnola 2026

Oltre all’Athletic, parteciperanno alla prossima Supercoppa spagnola Atletico Madrid, Real e Barcellona. Il ‘King Abdullah Sports City’ di Jeddah ospiterà le 3 partite: Barcellona-Athletic e il derby madrileno si giocheranno entrambe il 7 gennaio, mentre la finale avrà luogo quattro giorni più tardi, l’11 gennaio 2026.