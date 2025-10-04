“Non è felice”: un bomber bussa alla porta di Juve e… Como

Inizio di stagione estremamente difficile: l’attaccante può lasciare il club e guarda alla Serie A

Una stagione come le altre, verrebbe da dire. Il clima, in casa Manchester United, è sempre più teso. La cura Ruben Amorim non funziona: il portoghese non è ancora riuscito a fare sua la squadra e la situazione in casa Red Devils resta pessima.

In queste prime gare di campionato, lo United ha già collezionato tre sconfitte ed il suo svantaggio dal Liverpool capolista è a più del doppio di distanza. E tra i profili più scontenti ci sarebbe Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese, due anni fa a Bologna, non ha ancora trovato la sua dimensione con la maglia del Manchester United e stando a quanto riferito da ‘Football Insider’ il giocatore non è affatto felice. E dalla Serie A sarebbero già arrivati alcuni interessamenti.

In particolare da parte di Juventus e Como. Non è escluso infatti che i due club a gennaio possano tentare l’olandese per fare in modo che possa tornare in Italia. Alla luce anche del tris di acquisti estivi arrivati a suon di milioni composto da Mbeumo, Cunha e Sesko, il club inglese non reputa Zirkzee una pedina incedibile e il calciatore, soprattutto in una situazione simile, potrebbe spingere per una cessione.

E da Oltremanica appunto affermano come sia la Juve che il Como sarebbero sulle tracce dell’attaccante. Sia i bianconeri che i lariani sono intenzionati a muoversi a gennaio per quanto riguarda il reparto offensivo e l’olandese potrebbe essere uno dei nomi che sia la dirigenza juventina che quella comasca starebbero monitorando.

E il giocatore stesso sarebbe intenzionato a seguire le orme dell’ex compagno di squadra Rasmus Hojlund, che ha lasciato il Manchester United e sembra essersi ritrovato a Napoli (3 reti nelle ultime gare). Zirkzee conosce bene il campionato italiano e starebbe pensando ad un ritorno per rilanciare la propria carriera. Anche per il fatto che la prossima estate ci sarà un Mondiale da giocare e se dovesse continuare a restare allo United e a giocare poco, le chances di una chiamata in maglia Oranje sarebbero ridotte al minimo. Como e Juve, nel frattempo, monitorano e non è escluso che potrebbero bussare alla porta del club inglese.