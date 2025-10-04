DIRETTA Serie A, Lazio-Torino 0-0 e Parma-Lecce 0-0: PARTITE INIZIATE LIVE

Calciomercato.it vi aggiornerà in tempo reale sulle due sfide in programma alle 15

Spesso crudele e beffardo, il destino può consegnare nelle mani di Maurizio Sarri le sorti del suo predecessore-successore Marco Baroni. Protagonista di un avvio di stagione a dir poco deludente, l’allenatore del Torino può giocarsi la panchina contro la sua ex squadra: la Lazio.

Proprio all’interno delle mura dello Stadio Olimpico, i granata hanno collezionato l’unica gioia in campionato, battendo la Roma per 1-0 con un gol di Simeone. Un acuto che sembrava foriero di una vera rinascita, ma che invece si è rivelato un episodio isolato ed illusorio. Oltre alla sconfitta, la disfatta di lunedì scorso ha portato in dote anche l’infortunio di Ardían Ismajli.

A proposito di infortuni, se la passa sicuramente peggio Maurizio Sarri, costretto a reintegrare Basic per sopperire alle assenze degli infortunati Dele-Bashiru, Rovella, Vecino e dello squalificato Guendouzi. Dopo la sconfitta nel derby, il netto 3-0 contro il Genoa ha regalato una boccata d’ossigeno ai biancocelesti che vanno a caccia del bis.

Dopo aver ottenuto la prima vittoria da allenatore di Serie A contro il Toro, Cuesta avrà a disposizione un’altra partita in casa per centrare un nuovo successo. Il Parma avrà di fronte un Lecce parzialmente galvanizzato dal 2-2 interno contro il Bologna.

Ultimi in classifica per la differenza reti, i salentini in caso di vittoria raggiungerebbero a quota 5 punti proprio i Ducali. Calciomercato.it seguirà le due partite in tempo reale.

Formazioni UFFICIALI Lazio-Torino e Parma-Lecce

LAZIO (4-4-2): Provedel; Hysai, Gila, Romagnoli, Tavares; Cancellieri, Basic, Cataldi, Pedro; Dia, Castellanos. All.: Sarri.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Lazaro; Tameze, Asllani, Casadei; Ngonge, Vlasic; Simeone. All.: Baroni.

ARBITRO: Piccinini

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Ndiaye, Circati; Britschgi, Sorensen, Bernabé, Keita, Valeri; Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Tiago Gabriel, Gaspar, Gallo; Berisha, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

ARBITRO: Doveri

CLASSIFICA SERIE A: Milan, Napoli e Roma punti 12; Juventus 11; Inter, Atalanta, Sassuolo* e Cremonese 9; Como 8; Bologna, Cagliari e Udinese 7; Lazio 6; Parma 5; Torino 4; Fiorentina e Verona* 3, Genoa, Pisa e Lecce 2. *una partita in più