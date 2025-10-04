Atalanta
DIRETTA Serie A, Inter-Cremonese 1-0: miracolo di Silvestri su Mkhitaryan LIVE

Foto dell'autore

Il derby lombardo tra nerazzurri e grigiorossi verrà seguito in tempo reale da Calciomercato.it

Davide Nicola ci riprova. Dopo aver battuto il Milan alla prima giornata a San Siro, l’allenatore proverà a fare una nuova impresa in territorio milanese contro l’Inter. Ancora imbattuta in campionato, la Cremonese ha collezionato ben 9 punti ed è reduce da tre pareggi consecutivi con un solo gol subito e uno realizzato.

Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter
DIRETTA Serie A, Inter-Cremonese: segui la cronaca LIVE (Lapresse) – calciomercato.it

Dopo l’infortunio patito contro il Verona, Jamie Vardy è pienamente recuperato e l’ex allenatore dell’Empoli ha preso proprio a ridosso del fischio d’inizio la decisione finale sul suo conto.

Sulle ali dell’entusiasmo dopo le quattro vittorie consecutive tra Serie A Champions League, la squadra allenata da Cristian Chivu ha gli stessi punti dei grigiorossi e non può permettersi passi falsi, visto che in caso di successo raggiungerebbe a quota 12 punti il gruppo di testa formato da Milan, Napoli Roma.

L’allenatore nerazzurro ha tenuto fuori dall’undici titolare Hakan Calhanoglu dopo la botta al ginocchio rimediata contro lo Slavia Praga, mentre per Marcus Thuram si proverà il recupero per la sfida contro la Roma dopo la sosta per le Nazionali. Calciomercato.it seguirà in tempo reale la sfida dello Stadio Meazza.

Formazioni ufficiali Inter-Cremonese

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. All. Chivu
CREMONESE (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini, Baschirotto, Bianchetti; Floriani Mussolini, Grassi, Bondo, Pezzella; Vazquez, Johnsen; Sanabria. All. Nicola.
ARBITRO: la direzione di gara è stata affidata ad Ermanno Feliciani, della sezione di Teramo.

CLASSIFICA SERIE A: Milan, Napoli e Roma punti 12; Juventus 11; Inter, Atalanta, Sassuolo* e Cremonese 9; Como 8; Bologna, Cagliari, Lazio* e Udinese 7; Parma*, Lecce* e Torino* 5; Fiorentina e Verona* 3, Genoa, Pisa e Lecce 2.

*una partita in più

PROSSIMI IMPEGNI: Roma-Inter, sabato 18 ottobre alle 20.45 e Cremonese-Udinese, lunedì 20 ottobre alle 20.45

