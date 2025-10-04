DIRETTA Serie A, Atalanta-Como: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra i nerazzurri di Juric e i biancoblu di Fabregas in tempo reale

L’Atalanta e il Como si affrontano a Bergamo nel quarto e ultimo anticipo del sabato valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. Un derby lombardo tra due formazioni separate da un solo punto in classifica in favore dei bergamaschi che sarà diretta dall’arbitro Zufferli della sezione di Udine.

Galvanizzati dal primo successo in Champions League contro il Club Brugge martedì scorso, i nerazzurri di Ivan Juric vogliono tornare a vincere anche entro i confini nazionali dopo il pareggio di sabato scorso contro la Juventus. Senza lo squalificato De Roon, lo scopo è quello di conquistare il bottino pieno per restare imbattuti e rilanciarsi in ottica quarto posto.

I biancoblu di Cesc Fabregas, che a loro volta sono reduci dal pareggio contro la Cremonese e devono fare a meno di Rodriguez appiedato dal giudice sportivo, puntano al colpo esterno per operare il sorpasso in graduatoria e candidarsi a un posto nelle prossime coppe europee. Un anno fa, su questo stesso campo, i lariani ebbero la meglio col punteggio di 3-2.

Atalanta-Como, probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su smartphone, tablet e pc sulla app di Dazn. Calciomercato.it vi offre il match della ‘New Balance Arena’ tra Atalanta e Como live in tempo reale.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Musah, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Sulemana; Krstovic. All. Juric

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas

ARBITRO: Luca Zufferli di Udine

PROSSIMI IMPEGNI: Como-Juventus domenica 19 ottobre ore 12:30; Atalanta-Lazio domenica 19 ottobre ore 18.