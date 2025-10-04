Atalanta
Dalla Juve all’Inter: scelto il nuovo portiere

Foto dell'autore

I vice campioni d’Italia beffano il club torinese, ecco chi è stato scelto in porta il prossimo anno

L’Inter sta già riflettendo con attenzione per il dopo Sommer, nell’ottica di una sostituzione del portiere svizzero tra i pali. Il club sembra voler investire su Josep Martinez ma non solo su di lui. Il nome che emerge prepotentemente pare quello di Carnesecchi dell’Atalanta.

Marotta
Dalla Juve all’Inter: scelto il nuovo portiere – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

L’estremo difensore dei bergamaschi si è segnalato, negli ultimi anni, per una notevole continuità di rendimento, che può effettivamente garantirgli il grande salto verso un top club. Su di lui, come noto, l’interessamento della Juventus, ma il tifo nerazzurro preferirebbe lui. E’ questo il risultato del consueto sondaggio di Calciomercato.it.

Inter, in Serie A il dopo Sommer: Carnesecchi il preferito, battuto Maignan

Come sempre, la nostra redazione, a mezzo social, ha chiesto ai propri utenti il miglior nome, tra i portieri in circolazione, per rimpiazzare Sommer. Carnesecchi è risultato largamente il più votato.

Carnesecchi
Inter, in Serie A il dopo Sommer: Carnesecchi il preferito, battuto Maignan – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Su ‘X’, il portiere dell’Atalanta ha raccolto, tra i nomi proposti, il 38,9% dei voti. Prevalendo, nella speciale graduatoria, davanti a Maignan, che invece è stato votato dal 27,8% dei partecipanti.

Poco più dietro, Svilar, con il 25% dei voti, mentre poco gettonato è stato il nome di Elia Caprile (8,3%), altro nome accostato di recente ai nerazzurri.

