Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Chivu è già meglio di Inzaghi: il verdetto che infiamma i tifosi

Foto dell'autore

Chivu meglio di Simone Inzaghi: il dibattito infiamma i tifosi dell’Inter. Le reazioni dopo l’inizio di stagione

L’Inter di Cristian Chivu inizia a vincere e convincere. I nerazzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Champions League e, a San Siro contro la Cremonese, avranno la possibilità oggi di allungare la striscia fino alla sosta per le Nazionali.

Pollice alto di Chivu prima di una partita
Chivu alla guida dell’Inter (Foto LaPresse) – Calciomercato.it

Si inizia a vedere anche qualche nuovo concetto del tecnico ex Parma. Chivu, dopo un avvio difficile, sta convincendo anche stampa e tifosi.

Sandro Sabatini, negli scorsi giorni, si è espresso senza mezzi termini: “Per me Chivu è meglio di Simone Inzaghi. Credo che sia meglio perché si fa un po’ di confusione sull’esperienza in panchina. Non dimenticate che Chivu ha un percorso complessivo di carriera, per cui l’esperienza di Chivu non va misurata soltanto nelle 13 partite con il Parma”.

“Va misurata per esempio su Pio Esposito: è molto più esperto Chivu nel gestire Pio Esposito, se non altro perché l’ha visto crescere e lo ha accompagnato nella crescita. È molto più esperto Chivu a gestire certe situazioni tipo con i tifosi alla Pinetina, piuttosto che Simone Inzaghi”. Ora si schierano anche i tifosi.

Inter, Chivu meglio di Inzaghi: le reazioni dei tifosi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

I tifosi nerazzurri, in particolare, stanno apprezzando la gestione dello spogliatoio da parte dell’ex difensore dell’Inter. Il verdetto passa ora al campo.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie