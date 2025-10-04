Chivu è già meglio di Inzaghi: il verdetto che infiamma i tifosi

Chivu meglio di Simone Inzaghi: il dibattito infiamma i tifosi dell’Inter. Le reazioni dopo l’inizio di stagione

L’Inter di Cristian Chivu inizia a vincere e convincere. I nerazzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive tra Serie A e Champions League e, a San Siro contro la Cremonese, avranno la possibilità oggi di allungare la striscia fino alla sosta per le Nazionali.

Si inizia a vedere anche qualche nuovo concetto del tecnico ex Parma. Chivu, dopo un avvio difficile, sta convincendo anche stampa e tifosi.

Sandro Sabatini, negli scorsi giorni, si è espresso senza mezzi termini: “Per me Chivu è meglio di Simone Inzaghi. Credo che sia meglio perché si fa un po’ di confusione sull’esperienza in panchina. Non dimenticate che Chivu ha un percorso complessivo di carriera, per cui l’esperienza di Chivu non va misurata soltanto nelle 13 partite con il Parma”.

“Va misurata per esempio su Pio Esposito: è molto più esperto Chivu nel gestire Pio Esposito, se non altro perché l’ha visto crescere e lo ha accompagnato nella crescita. È molto più esperto Chivu a gestire certe situazioni tipo con i tifosi alla Pinetina, piuttosto che Simone Inzaghi”. Ora si schierano anche i tifosi.

Inter, Chivu meglio di Inzaghi: le reazioni dei tifosi

Ecco alcuni dei tweet più significativi raccolti su X da Calciomercato.it.

Ad oggi si può dire una cosa che #Chivu sta gestendo meglio lo spogliatoio rispetto ad #Inzaghi in grado di far girare i giocatori e dare minutaggio a quasi tutti tranne che a #Frattesi e a #Diouf che però verranno presto impiegati, zero smorfie o problematiche sono emerse — Sempreinter__ (@sempreinter__) October 3, 2025

L’#Inter del pt di #InterSlaviaPraga è la + agonisticamente feroce e intensa che ricordi, perfino + di quelle di #Mourinho e #Conte. Incredibile come a fine settembre #Chivu abbia già ribaltato la priorità dei (medesimi) princìpi di gioco dell’ultimo #Inzaghi. #Amala #ForzaInter https://t.co/ysC01kFvub pic.twitter.com/JCIpE9hubc — Interismo e contraddizione (@LucaCianca5) September 30, 2025

Il gol di Lautaro (papera del portiere) é figlio anche del pressing ultra offensivo di Chivu stile PSG. Con Inzaghi, solitamente, veniva lasciato giocare cercando la coppia con i centrali. — Deliux 🦢 “Er Bandana” (@deliux9) September 30, 2025

Possiamo dare un taglio a tutte le argomentazioni su Inzaghi?

Basta, è il passato e si è pure chiuso male.

Concentriamoci su Chivu, che ci sta mettendo coraggio, volontà e tanta passione. Conta il presente, sempre. — Giannina 🖤💙⭐️⭐️ (@gianninastar14) September 30, 2025

Ho amato Inzaghi, rispettato e riconosciuto il suo lavoro e valore, oggi credo che Chivu in una cosa gli sia migliore, le rotazioni. Vero che ha qualche uomo in più di Inzaghi ma sicuramente ha più volontà di farlo.

Poi come sempre parlerà il campo.#Inter — VincenzinoScifo🖤💙⭐⭐ (@Beneamato2) September 30, 2025

I tifosi nerazzurri, in particolare, stanno apprezzando la gestione dello spogliatoio da parte dell’ex difensore dell’Inter. Il verdetto passa ora al campo.