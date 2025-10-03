Vicario ‘scaricato’ dal Tottenham, una big pronta a riportarlo in Serie A

L’estremo difensore italiano potrebbe lasciare Londra e tornare in Italia, con una big sulle sue tracce

Da tempo ormai vice-Donnarumma in Nazionale, Guglielmo Vicario si è ormai affermato in Premier League. Il recente rendimento del Tottenham ha portato però l’estremo difensore a finire nel mirino della critica.

La stagione degli ‘Spurs‘ è iniziata molto bene, ma con il passare delle gare ci sono stati alcuni momenti di difficoltà. E sul banco degli imputati, come detto, è finito anche Guglielmo Vicario. Come riferisce ‘Tbr Football’, alcuni tifosi hanno puntato il dito nei confronti dell’estremo difensore. In particolare è stato criticato per alcune uscite non particolarmente efficaci. E la critica avrebbe già fatto presente al tecnico Thomas Frank di puntare su Antonin Kinsky, estremo difensore ceco, vice dell’italiano, arrivato a Londra per oltre 14 milioni di euro.

Nel frattempo sulle tracce dell’ex portiere dell’Empoli, sottolineano dall’Inghilterra, ci sarebbe il Milan, che è alle prese con il nodo-Maignan. Il portiere francese infatti ha il contratto in scadenza a fine stagione e il rinnovo ancora non è arrivato. Ecco dunque che il club rossonero dovrà essere bravo a cautelarsi.

Milan, opzione Vicario per la porta

Alcuni tifosi inglesi infatti avrebbero già “scaricato” Vicario. Le prestazioni dell’italiano e in particolare alcune carenze per quanto riguarda le uscite, sarebbero state criticate dai tifosi inglesi. Tifosi che sarebbero pronti e concordi in un cambio per quanto riguarda il ruolo da portiere.

E nel frattempo, riferiscono da Oltremanica, l’interesse da parte del Milan per il giocatore della Nazionale, non si è sopito. Maignan è stato convinto da dirigenza e staff tecnico a restare nel corso di questa stagione nonostante un contratto in scadenza. Le proposte estive, arrivate soprattutto dal Chelsea, sono state rifiutate. Bisognerà capire se nel corso del mercato invernale potranno arrivare nuove proposte e soprattutto se il club rossonero riuscirà a trovare un accordo per il rinnovo. Se così non dovesse essere, non è escluso che il primo obiettivo della dirigenza meneghina per rimpiazzare il nazionale transalpino non diventi proprio Guglielmo Vicario.