Spalletti-Juve, può saltare solo per un motivo

L’ex ct della Nazionale potrebbe presto tornare in panchina: diverse le opzioni sul tavolo

Dopo l’avventura con la Nazionale che si è conclusa nel peggior modo possibile, Luciano Spalletti resta uno dei top allenatori al momento senza squadra.

Per lui si è parlato nelle ultime ore soprattutto di Arabia Saudita. Con l’esonero di Laurent Blanc, l’Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Il club di Gedda sta infatti sondando il mercato e tra i profili valutati, oltre all’ex ct della nazionale, ci sono il tedesco Roger Schmidt, ex Benfica e il portoghese Sergio Conceicao, che ha concluso la scorsa stagione alla guida del Milan. E sarebbe proprio il tecnico lusitano, al momento, in pole position per sedere sulla panchina dei gialloneri.

Conceicao avrebbe dato il proprio benestare alla proposta saudita e presto potrebbero esserci nuovi dialoghi. Una decisione che dunque farebbe sì che Spalletti rimanga ancora senza squadra. Il tecnico di Certaldo resta uno dei profili più attenzionati e se le cose non dovessero mettersi bene è possibile che il telefono dell’allenatore possa iniziare presto a squillare.

Futuro Spalletti, sogno Fiorentina in caso di crollo di Pioli

Potrebbe farlo la Juventus, con Igor Tudor che al momento non sta affrontando una situazione semplice. I bianconeri infatti sono reduci da quattro pareggi consecutivi tra campionato e Champions League, con ben 11 reti subite nelle ultime cinque gare.

Domenica a Torino arriva il Milan e la sfida contro i rossoneri guidati dall’ex Allegri sarà per la Juventus un vero e proprio banco di prova. Spalletti è un nome che già in estate era finito nell’orbita juventina. Il club lo aveva contattato dopo i no di Conte e Gasperini, che avevano scelto rispettivamente Napoli e Roma. Alla fine però la dirigenza ha deciso di puntare su Tudor. Ma non c’è solo la Juventus che potrebbe pensare all’opzione Spalletti. Un’altra squadra che ha avuto un inizio difficile, certamente peggiore rispetto a quello dei bianconeri, è la Fiorentina.

I viola non hanno ancora vinto in campionato e il percorso per Stefano Pioli è già in salita. Domenica c’è la sfida contro la Roma che potrebbe essere molto importante per le sorti del tecnico emiliano. Poi ci sarà la sosta e subito dopo la ripresa la gara contro il Milan. Bisognerà vedere in primis come terminerà il match contro i giallorossi, ma in caso di crollo non è escluso che la Fiorentina possa bussare alla porta di Spalletti. Il tecnico è da sempre molto stimato nell’ambiente viola e portarlo a Firenze rappresenterebbe una sorta di sogno.