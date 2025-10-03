Retroscena Milan: “Aveva offerte da sette squadre”

In casa rossonera spunta una rivelazione di mercato legata ad un calciatore, che è però rimasto a Milano

In questo inizio di stagione Santiago Gimenez è stato uno dei giocatori più discussi. Prima le voci di fine mercato che lo hanno visto vicino a lasciare il Milan, poi il problema dei gol non segnati. Da quello annullato a Lecce ai legni colpiti contro il Bologna, fino alla rete segnata contro i salentini in Coppa Italia.

E in questo inizio di stagione, con Nkunku ancora fuori condizione e Leao reduce da un infortunio, il messicano sta avendo un minutaggio importante. Lui che ha fortemente voluto restare in rossonero e proprio di lui e di un suo retroscena ha parlato il papà del giocatore, Christian, ex calciatore argentino, naturalizzato messicano, che al podcast ‘Por mis pelotas’ ha raccontato un retroscena sull’approdo del proprio figlio a Milano. “Quando eravamo in Olanda, era cercato anche da altre squadre, ma quando è spuntato il Milan ha detto: “Milan”. Ed è stato irremovibile. Su sette opzioni, quando è arrivato il Milan per lui è stato subito chiaro. Quindi tutto quello che sta vivendo lì è un sogno, e noi lo stiamo accompagnando sempre”.

Milan, niente addio di Gimenez in estate: parla il padre

Una permanenza in rossonero che il figlio ha voluto fortemente anche in estate, quando è stato vicino a lasciare il club.

Accostato a diverse società, Gimenez è stato vicino soprattutto alla Roma nelle ultime ore di mercato, ma alla fine è rimasto a Milano. E a tal proposito il padre dell’attaccante ha parlato così: “Ad un certo punto ci sono stati molti cambiamenti al Milan: è andato via l’allenatore e sono andati via i due attaccanti e Santi è rimasto, quindi sì, ci sono state molte voci. Ma alla fine hanno ritenuto che la cosa migliore fosse che lui restasse. Quindi lui sta bene, è contento. Si sono dette tante cose durante le vacanze e tutto il resto, ma è tornato ed era in forma. In realtà stava già bene prima delle vacanze, perché giocatori di alto rendimento non è che debbano fare addominali tutti i giorni. Con una settimana senza allenarsi non succede nulla. Non smettono mai veramente di lavorare, sono sempre attivi. E continua ad essere molto felice a Milano”.