“L’eventuale dopo Tudor”: panchina Juve, ecco cosa succede

Le ultime sul tecnico croato, nel mirino dopo gli ultimi quattro pareggi consecutivi

Nubi su Tudor, c’è chi parla addirittura di rischio esonero per il tecnico croato dopo gli ultimi deludenti risultati della Juventus: quattro brutti pareggi consecutivi tra campionato e Champions, prestazioni e numeri inquietanti dal post vittoria in rimonta contro l’Inter. E il confronto con l’avvio di stagione del suo predecessore, Thiago Motta, fa temere il peggio.

Ma Tudor è davvero già a rischio? Allo stato attuale, sicuramente no. Lo conferma anche Fabrizio Romano, sul suo canale Youtube: “Non risulta che la Juventus abbia iniziato alcun tipo di conversazione con altri allenatori – le sue parole – Penso che dal punto di vista mediatico si stia calcando un po’ troppo la mano con questa vicenda”.

Tutti gli allenatori sono ovviamente legati ai risultati, Tudor incluso. Ma ad oggi il tecnico di Spalato gode dell’apprezzamento della dirigenza: “Il suo lavoro è riconosciuto dal management e dalla proprietà – ha sottolineato Romano – Per cui in questo momento non c’è una Juve in conversazione per preparare un eventuale dopo Tudor se la situazione precipitasse”.

Tudor non è a rischio, ma nel frattempo qualche nome per la sua eventuale successione è già emerso. Uno di questi è Spalletti, tutt’ora senza squadra anche se in Arabia lo danno nel mirino dell’Al-Ittihad, il quale ha appena salutato Laurent Blanc. In Italia si parla per lui pure della Fiorentina, considerati gli scarsi risultati ottenuti fin qui da Pioli.