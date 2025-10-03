Atalanta
La prossima partita è decisiva: De Laurentiis ha pronto l’esonero

Foto dell'autore

Traballa la panchina a causa del pessimo avvio di stagione

Come si usa dire in questi casi: l’esonero è pronto sul tavolo. In effetti sembra essere proprio così: decisivo il prossimo weekend, o meglio dire la prossima partita.

Aurelio e Luigi De Laurentiis
La prossima partita è decisiva: De Laurentiis ha pronto l’esonero (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Il Bari di De Laurentiis potrebbe cambiare di nuovo allenatore. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, è a forte rischio la panchina di Fabio Caserta. Il perché è presto detto: nelle prime 6 giornate del campionato di Serie B, la squadra ha ottenuto soltanto 3 punti.

Neanche una vittoria, ma tre pareggi che valgono attualmente il 17esimo posto in classifica. Se il campionato finisse oggi, Moncini e compagni sarebbero costretti al playout contro il Pescara.

Bari-Padova decisiva per Caserta

Per il destino di Caserta sarà quindi decisivo il match di sabato al ‘San Nicola’ contro il Padova, nono in classifica con 8 punti. Un altro risultato negativo spingerebbe molto probabilmente De Laurentiis a silurare l’allenatore calabrese, scelto nel giugno scorso al termine di una stagione conclusasi con il mancato raggiungimento del traguardo minimo, i playoff.

Caserta prima di Palermo-Bari
Bari, Caserta a rischio esonero (LaPresse) – Calciomercato.it

Caserta è approdato al Bari dopo la positiva stagione alla guida dell’allora neopromosso Catanzaro, portato fino alle semifinali playoff. Identico risultato lo ottenne alla guida del Benevento, dal quale poi venne esonerato all’inizio della stagione successiva.

Il 47enne ha alle spalle anche due promozioni dirette in cadetteria al timone di Juve Stabia e Perugia, ma pure un altro esonero rimediato nell’annata sulla panchina del Cosenza.

