Tre rifiuti non fanno una prova: intrigo Rayan per Milan e Roma | CM.IT

Ancora una volta si incrociano i destini di mercato di giallorossi e rossoneri

Prime in classifica insieme al Napoli, Milan e Roma hanno provato fino alle ultime ore di calciomercato ad imbastire lo scambio Dovbyk-Gimenez, ma alla fine i due attaccanti non hanno cambiato maglia. Nel corso della sessione estiva di mercato, giallorossi e rossoneri hanno condiviso anche alcuni obiettivi.

Nel reparto avanzato, ad esempio, Igli Tare e Frederic Massara hanno monitorato con interesse anche il profilo di Rayan, senza mai affondare il colpo con offerte ufficiali. Il profilo piace molto dalle parti di Milanello e Trigoria, ma ai due club italiani servirà un’impresa per sfruttare l’assist estivo del calciatore.

Arabia e Russia rifiutate: Rayan ha stregato Milan e Roma

Nonostante la promessa di lauti stipendi, il 19enne di Rio de Janeiro ha rifiutato alcune offerte arabe e una dalla Dinamo Mosca, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it. Attaccante esterno di piede mancino, Rayan aveva invece aperto al Porto che, tuttavia, con un’offerta di 12 milioni di euro non ha raggiunto l’accordo con il Vasco da Gama.

Nonostante le difficoltà finanziarie, il club carioca ha deciso di attendere tempi più maturi per il suo gioiellino e i fatti stanno premiando questa scelta. Con 12 gol in 42 presenze complessive in stagione, il ragazzo è costantemente monitorato anche dallo staff di Carlo Ancelotti per un’eventuale convocazione nella Seleçao.

La grande continuità di rendimento raggiunta nel 2025 ha catturato anche le attenzioni di diversi club inglesi: Brighton, Chelsea, Nottingham Forest e Tottenham hanno fatto osservare il ragazzo in più di un’occasione. Sotto contratto fino al 31 dicembre 2026 con il Vasco, Rayan ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma la dirigenza cruzmaltina sta provando a rinnovare il vincolo con il calciatore.

Nel caso in cui dovesse scatenarsi un’asta invernale, la Roma sarebbe tagliata fuori non avendo più posti da extracomunitario in rosa, mentre per il Milan il principale problema potrebbe rivelarsi proprio la concorrenza inglese, non certo spaventata da un’eventuale crescita del prezzo a 25-30 milioni di euro.