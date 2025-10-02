Scandalo in Champions League, UFFICIALE: “Siamo pronti a indagare”

I gravi episodi accaduti prima della partita valevole per la seconda giornata

“Siamo pronti a indagare” è solo una frase, seppur di un certo peso, della lunga risposta data dal portavoce all’indomani della discussa partita valevole per la seconda giornata della League Phase di Champions.

Stiamo parlando di Almaty-Real Madrid, andata in scena ieri in Kazakistan e vinta 5-0 dalle ‘Merengues’. La squadra di Xabi Alonso, reduce dal pesante ko nel derby con l’Atletico, ha volato per 10 ore e percorso ben 6.500 chilometri per raggiungere l’impianto di casa del Kairat, l’Ortalyq Stadıon (quasi 24mila posti), qualificatosi in Champions per la prima volta nella sua storia.

Ma non è certo il punteggio finale che sta facendo discutere, bensì la spinosa vicenda relativa alla compravendita dei biglietti. L’agenzia di stampa locale, ‘Kazinform’, ha svelato come i biglietti siano stati esauriti appena quattro ore dopo la messa in vendita.

Molti tifosi del Kairat Almat si sono lamentati perché, durante l’acquisizione dei tagliandi, venivano espulsi dal sito ‘Freedom Ticket’, il quale ha risposto alla stessa ‘Kazinform’ attraverso un proprio portavoce.

L’agenzia kazaka ha anche rivelato fatti ancor più gravi legati ai biglietti: alcuni di questi sono stati rivenduti a prezzi folli. Inoltre i figli di personaggi famosi del Paese avrebbero offerto i loro inviti VIP gratuiti in cambio di quasi 1.000 euro.

Per concludere, alcuni tifosi che avevano comprato i tagliandi non sono riusciti ad entrare nello stadio, davanti al quale si è pure scatenata una ressa, che ha probabilmente permesso a qualche persona sprovvista di tagliando di accedere comunque all’impianto.

In merito al ‘caso’ biglietti, la sopracitata ‘Freedom Ticket’ ha detto che “(…) tutti quelli venduti tramite il nostro sistema sono stati completamente controllati. Allo stato attuale non vi sono informazioni ufficiali su come i biglietti possano essere finiti nelle mani di terzi, da parte nostra siamo pronti a indagare su eventuali problemi relativi alla rivendita e, se necessario, a rafforzare le misure di controllo.

(…) La partita di ieri ha chiaramente dimostrato che il problema dei rivenditori e dei biglietti contraffatti rimane una questione urgente. Gli spettatori coscienziosi non devono cadere vittime di individui senza scrupoli. È importante ricordare che un gran numero di persone senza biglietto ha tentato di entrare nello stadio, creando rischi per la sicurezza.

È altrettanto importante promuovere una cultura della partecipazione agli eventi di massa: la mancanza di un biglietto non deve impedire agli altri tifosi di godersi la partita e di rimanere al sicuro nello stadio”, ha concluso il portavoce.