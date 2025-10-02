Roma-Lille, Tsimikas bocciato all’intervallo ma Angelino resta in panchina: il motivo della scelta

Il greco è stato sostituito dopo una brutta prestazione e Gasperini manda in campo Rensch invece dello spagnolo

La Roma gioca un brutto primo tempo contro il Lille, evidenziando difficoltà importanti soprattutto nella manovra e a livello tecnico e di qualità. In più gli errori grossolani, tanti anzi decisamente troppi. Tre di questi, combinati, hanno portato al gol dei francesi con Haraldsson. Il primo, quello più grave, è stato senza dubbio di Tsimikas, che sbaglia lo stop e poi è un po’ molle nel tentare di recuperare. In generale una prestazione molto negativa anche quella nel resto del primo tempo per il greco, che infatti esce all’intervallo.

La sostituzione più naturale e ovvia sarebbe chiaramente quella che prevede l’ingresso in campo di Angelino, soprattutto in una situazione di punteggio del genere. Invece Gasperini sorprende tutti e manda dentro Rensch, che così compone la coppia di esterni con Wesley. E pensare che lo spagnolo con Ranieri era insostituibile, protagonista assoluto della rimonta della Roma. Con Gasperini le cose sono cambiate radicalmente, come d’altronde si era immaginato in questi mesi. L’ex Galatasaray non è il tipo di esterno preferito dal mister, che non a caso aveva dato il suo ok alla cessione all’Al-Hilal, poi saltata.

Va detto che Angelino non era al top oggi, ma comunque non un infortunio vero e proprio. Invece il tecnico della Roma ci ha rinunciato lo stesso e i numeri di questo inizio confermano il trend: in cinque giornate di campionato il numero 3 è stato sistituito prima del 90′ per ben 4 volte mentre in Europa a Nizza è rimasto in panchina tutta la partita e anche oggi non è stato compreso nell’11 titolare. Anche se nel secondo tempo si è scaldato parecchio. La differenza con la gestione Ranieri è netta, a prescindere dalle condizioni di Angelino stasera: in tutto il 2025, sir Claudio solamente una volta lo aveva sostituito, contro il Monza.