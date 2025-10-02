Roma-Lille, all’Olimpico c’è anche Barnaba: colloquio e sorrisi con Dybala prima della partita

Il patron dei francesi ne ha approfittato per scambiare due chiacchiere in campo con l’argentino, il cui futuro è ancora molto incerto

All’Olimpico va in scena la sfida tra Roma e Lille, seconda giornata della League Phase dell‘Europa League che può lanciare l’una o l’altra squadra dopo la vittoria all’esordio (contro Nizza e Brann). I giallorossi scendono in campo con Hermoso al posto di Mancini, El Aynaoui al posto di Koné e Ferguson invece di Dovbyk, oltre a Tsimikas che gioca di nuovo dal 1′ otto giorni dopo il debutto.

Davanti una squadra molto pericolosa, anche esperta con Giroud alla fine scelto come titolare per provare a mettere paura alla difesa meno battuta d’Europa. All’Olimpico non poteva mancare Alessandro Barnaba, vulcanico patron capo del fondo proprietario del LOSC. Per lui è la partita del cuore, da tifoso giallorosso conclamato, per cui sarà inevitabilmente un po’ diviso. “Sarà una sensazione incredibile. Affrontare la Roma, la mia squadra del cuore, con il mio club, sarà bellissimo. In passato ho aiutato i Friedkin nella trattativa che ha portato all’acquisto della Roma“, ha detto alcuni giorni fa. Nella capitale si sente a casa sua, anche prima della partita lo ha dimostrato salutando e chiacchierando con parecchie persone.

Tra queste anche Paulo Dybala: con l’argentino c’è stato un colloquio in campo di diversi minuti, in cui i due si sono scambiati punti di vista e anche qualche risata. In un momento in cui la Joya è ancora ai box per infortunio (spera di rientrare domenica a Firenze) e il suo futuro – col contratto in scadenza a giugno – è totalmente incerto. Di segnali per un rinnovo ancora non ce ne sono stati, magari lo stesso Barnaba ne avrà approfittato per sondare il terreno.