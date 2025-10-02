PAGELLE E TABELLINO ROMA-LILLE 0-1: Tsimikas-Hermoso doppio flop. Ozer senza senso

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 2a giornata della League Phase dell’Europa League 2025

La Roma subisce la seconda sconfitta stagionale, la prima in Europa League. E curiosamente la seconda su due in casa. Un ko dopo una brutta prestazione oltre che una serie incredibile di eventi, soprattutto quanto avvenuto nel finale con tre rigori battuti e sbagliati dopo due ripetizioni. Due Dovbyk, poi uno di Soulé. A parte questo, i giallorossi hanno diverse buone occasioni ma di certo non giocano bene nonostante gli errori a sua volta del Lille nel concludere le tante ripartenze. Il pareggio ci stava, ma Gasperini dovrà riflettere su diverse cose.

Roma

Svilar 6,5

Celik 6,5

Hermoso 5. Dal 55′ Mancini 6

Ndicka 6

Wesley 5,5

Cristante 5. Dal 69′ Koné 6

El Aynaoui 5,5

Tsimikas 4,5. Dal 46′ Rensch 5,5

Soulé 5

Pellegrini 6. Dal 55′ El Shaarawy 5,5

Ferguson 5. Dal 78′ Dovbyk 5

Allenatore: Gasperini 5,5

È successo praticamente di tutto in questa partita, con degli errori individuali netti e anche piuttosto gravi. Hermoso e Tsimikas, con la compartecipazione di El Aynaoui più marginale, si mettono in coppia per regalare il gol al Lille con il greco principale colpevole. In generale l’atteggiamento dell’ex Liverpool è sembrato a tratti superficiale, non all’altezza. Ferguson viene servito male, poi lui ci mette anche del suo con più di qualche errore tecnico. El Aynaoui ci prova ma senza riuscirci e perde troppi palloni, Cristante va a rilento e sbaglia parecchio. Si arriva all’attacco con Dovbyk che entra, in campo e soprattutto nella storia con due rigori sbagliati di fila, allo stesso modo. Completa l’opera Soulé, che pure non era stato uno dei peggiori anche considerando che ha giocato sempre. Ma il penalty – alla fine quello decisivo – lo calcia male. Si salva più che altro Celik, insieme a Svilar migliore in campo. In generale la Roma gioca male e non è la prima volta ultimamente.

Lille

Ozer 7,5

Meunier 6,5

Mandi 6

Mbemba 7

Verdonk 5,5. Dal 69′ Perraud 6

Correia 5,5

Bouaddi 6,5

Bentaleb 5,5. Dal 63′ Andrè 6

Sahraoui 6

Haraldsson 7. Dal 63′ Fernandez-Pardo 6

Giroud 5,5. Dal 63′ Igamane 6

Allenatore: Genesio 6,5

Arbitro: Lambrechts (BEL) 5,5

Il Lille gioca meglio della Roma, però considerando il numero delle ripartenze e dei presupposti creati la squadra di Genesio raccoglie pochissimo. Per l’andamento della partita e gli errori dei giallorossi, i francesi dovevano andare a segno più di una volta e chiudere molto prima la gara. Tanti, troppi errori negli ultimi metri, tra poca lucidità e superficialità. Giroud ha qualche mancanza di troppo, ma non è l’unico.

Il tabellino di Roma-Lille 0-1

Marcatori: 6′ Haraldsson (L)

Ammoniti: Verdonk (L), Bouaddi (L)

ROMA (3-4-2-1): Svilar, Celik, Hermoso (55′ Mancini), Ndicka; Wesley, Cristante (69′ Koné), El Aynaoui, Tsimikas (46′ Rensch); Soulé, Pellegrini (55′ El Shaarawy), Ferguson (78′ Dovbyk).

A disposizione: Gollini, Ghilardi, Ziolkowski, Angelino, Pisilli.

Allenatore: Gasperini

LILLE (4-4-2): Ozer; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk (69′ Perraud); Correia, Bouaddi, Bentaleb (63′ Andrè), Sahraoui; Haraldsson (63′ Fernandez-Pardo), Giroud (63′ Igamane).

A disposizione: Bodart, Merzouk, Ngoy, Goffi, Costello, Broholm, Mukau, Raghouber, Diaoune.

Allenatore: Genesio

Arbitro: Lambrechts (BEL)