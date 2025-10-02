DIRETTA Europa League, Roma-Lille e Bologna-Friburgo | FORMAZIONI UFFICIALI LIVE

Secondo impegno della fase a campionato per i giallorossi che affrontano la squadra sesta in classifica nella Ligue 1

Dopo la vittoria, ottenuta non senza fatica, nell’ultimo turno del campionato contro il Verona, la Roma scende nuovamente in campionato per la seconda giornata dell’Europa League.

Guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, la capolista della Serie A, insieme a Napoli e Milan, all’esordio nella competizione ha battuto il Nizza a domicilio con una bella prestazione e le reti dei difensori Evan Ndicka e Gianluca Mancini.

Di contro, il Lille dell’allenatore Bruno Genesio, che può contare su una vecchia conoscenza del calcio italiano come Olivier Giroud, ha sconfitto il Brann in casa col risultato di 2-1 grazie ai gol di Igamane e dell’ex milanista.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-LILLE

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Hermoso, Ndicka; Wesley, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. All. Gasperini

LILLE (4-2-3-1): Bodart; Meunier, Mandi, Mbemba, Verdonk; Bouaddi, Bentaleb; Correia, Haraldsson, Sahraoui; Giroud. All. Genesio

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE: Panathinaikos, Dinamo Zagabria, Midtjylland, Roma, Ludogorets, Lille, Friburgo, Stoccarda, Genk, Lione, Porto, Steaua Bucarest, Aston Villa e Braga 3 punti; Nottingham, Betis, Viktoria Plzen, Celtic, Stella Rossa, Ferencvaros, Paok e Maccabi 1; Celta Vigo, Brann, Basilea, Nizza, Malmoe, Bologna, Salisburgo, Feyenoord, Utrecht, Rangers, Eagles, Fenerbahce, Sturm Graz e Young Boys 0

L’altra partita in programma alle 18.45 vede il Bologna affrontare i teutonici del Friburgo tra le mura amiche.

I rossoblu padroni di casa di Vincenzo Italiano, dopo la sconfitta all’esordio contro l’Aston Villa di Unai Emery, ha tutta l’intenzione di rifarsi e arriva a questo appuntamento dopo il 2-2 patita in rimonta contro il Lecce nell’ultimo turno del campionato di Serie A.

Di contro, i tedeschi allenati da Julian Schuster hanno pareggiato con l’Hoffenheim nella giornata di Bundesliga da poco trascorsa, mentre in Europa League hanno battuto il Basilea col risultato di 2-1.

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Dall’Ara’ di Bologna.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-FRIBURGO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

FRIBURGO (4-2-3-1): Atubolu; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Osterhage; Beste, Manzambi, Grifo; Adamu. All. Schuster

