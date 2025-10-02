Atalanta
DIRETTA Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc: segui la cronaca LIVE

Dopo i preliminari, esordio viola nella fase campionato della competizione europea

In piena crisi di risultati (3 pareggi e 2 sconfitte) e di gioco in campionato, la Fiorentina esordisce oggi nella fase a girone unico della Conference League. Dopo aver superato i preliminari con maggiori difficoltà rispetto al previsto, i Viola ospitano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il Sigma Olomouc.

DIRETTA Conference League, Fiorentina-Sigma Olomouc: segui la cronaca LIVE

Finito nel mirino della critica e dei tifosi, Stefano Pioli ha bisogno di due risultati importanti tra questa sera e domenica contro la Roma per non mettere la propria posizione a rischio durante la sosta per le nazionali, spesso foriera di cambiamenti in panchina in passato.

Il deludente 0-0 in casa del Pisa, oltre ai malumori della piazza sull’allenaotre, ha portato in dote anche critiche pesanti al mercato estivo. Senza Kouame Lamptey, i padroni di casa dovranno sopperire all’assenza di Moise Kean, squalificato dall’Uefa e ancora a secco di gol in campionato.

Anche la squadra ceca non naviga certo in acque migliori. Senza vittorie da agosto, l’undici allenato da Tomsa Janotka ha collezionato due pareggi e due sconfitte nelle ultime quattro partite tra coppa nazionale e campionato. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

Probabili formazioni Fiorentina-Sigma Olomouc

FIORENTINA (3-4-1-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marí, Ranieri; Dodo, Sohm, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Piccoli, Dzeko. Allenatore: Pioli.
SIGMA OLOMOUC (4-2-3-1): Koutny; Slavicek, Sylla, Kral, Slama; Beran, Breite; Dolznikov, Tkac, Michez; Vasulin. Allenatore: Janotka.
ARBITRO: la sfida di questa sera è stata affidata all’arbitro tedesco a Florian Badstubner.

 

