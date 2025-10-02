Conte, le battute su De Bruyne e Juan Jesus, poi l’elogio ai due talenti del Napoli: “Giocheranno”

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa al Maradona nel post-partita Napoli-Sporting a seguito della vittoria degli azzurri per 2-1

Primi tre punti nel percorso in Champions League per il Napoli di Antonio Conte. La formazione partenopea dà una sterzata decisiva con le giocate decisive di De Bruyne, contro uno Sporting ben messo in campo.

La prima domanda è su Kevin De Bruyne, inevitabile. “Non doveva farsi perdonare nulla“, sottolinea Conte in conferenza dopo il successo contro lo Sporting. E poi aggiunge: “Abbiamo preparato la partita in un giorno e questa mattina. Questa vittoria ci deve dare morale, nonostante l’emergenza dell’assenza. Io penso che oggi i tifosi siano contenti dello spirito della squadra. Sono contento, perché è la prima volta che partecipiamo alla nuova formula della Champions e vogliamo divertirci”.

Successivamente, il mister parla del modulo e fa capire perché questo centrocampo a quattro è importante per la squadra: “Quando decidiamo di giocare con 4 centrocampisti, abbiamo nelle nostre mani la partita. Questo è un beneficio che ci porta giocare con 4 centrocampisti. L’alternativa è il 4-3-3, con due esterni. Quest’anno con De Bruyne abbiamo implementato con una nuova soluzione, togliendo Raspadori che ci permetteva di giocare con due punte. Dobbiamo continuare così, dobbiamo conservare lo spirito dell’anno scorso che ci ha portato ad essere in simbiosi con i nostri tifosi”

Inevitabile l’elogio ai singoli, da Beukema alla crescita di Gutierrez, fino al suo fedele difensore brasiliano: “Juan Jesus è immortale e teniamocelo stretto”. Bene anche Billy, Noa Lang, David. Ce n’è per tutti questa sera.

Conte sprona Lucca, poi lancia i suoi giovani: “Ambrosino e Vergara migliorano, giocheranno e non sono pazzo”

Nello specifico, Antonio Conte parla anche di Noa Lang: “Noa sta digerendo il salto, passare dal campionato olandese a quello italiano è differente. Sono giocatori che si stanno inserendo e noi dobbiamo avere la forza di metterli dentro, rischiando che può uscire qualcuno è stato importante l’anno scorso. Noi abbiamo bisogno di implementare le armi”. Dunque, il passaggio sul prossimo avversario: “Il Genoa proveremo una soluzione che mi può dare garanzie, se vedo qualcuno più affaticato”

I complimenti vanno anche all’autore della doppietta Rasmus Hojlund: “Secondo me ha delle potenzialità importanti. Sta a me e al mio staff migliorarlo, farlo diventare un crack. Ora è un giovane di grande prospettiva. Lo stesso Lucca, deve lavorare tanto e deve alzare il livello”.

Sul finire della conferenza, il mister de Napoli parla dei giovani in rosa: “Abbiamo anche Ambrosino e Vergara, che sono due ragazzi che stanno facendo miglioramenti importanti. Sono due ragazzi che potrebbero avere spazio. Marianucci è titolare under 21. Si dice che non facciamo giocare i giovani, poi giocano…Facciamo pace con il cervello. Se faccio giocare qualcuno è perché mi fido. Marianucci rappresenterà il futuro del Napoli. Ambrosino e Vergara devono continuare così. Poi se li vedremo in campo, non sarò pazzo”