Caos Tudor, esonero immediato Juve: “Stasera il comunicato ufficiale”

Il tecnico croato nell’occhio del ciclone dopo il brutto pareggio in casa del Villarreal e un gioco che latita

Dopo una partenza che era sembrava convincente, almeno per quanto riguarda i risultati con tre vittorie nelle prime tre partite, la Juventus ora attraversa il primo vero momento di difficoltà. I bianconeri hanno collezionato addirittura il quarto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League. Prima il 4-4 col Borussia Dortmund che ha avuto senza dubbio un sapore più dolce, poi quello deludente col Verona e ancora lo stesso 1-1 contro l’Atalanta.

Infine la ‘X’ maturata in Champions in casa del Villarreal, dopo un primo tempo pessimo la Juve si è fatta raggiungere nel finale dall’ex Renato Veiga. Se la classifica in Serie A è comunque buona, a -1 dal trio in vetta, in Europa bisogna già avere un po’ di pressione con soli 2 punti. Ma a preoccupare e arrabbiare i tifosi e non solo c’è soprattutto quello che la squadra di Tudor sta facendo vedere in campo. O forse più che altro non sta facendo vedere. Non a caso, già dopo i primi 45 minuti e poi dopo il fischio finale della sfida col Villarreal, sui social è impazzato come mai prima il #TudorOUT.

Una marea di messaggi e commenti contro l’allenatore croato, già ritenuto al capolinea della sua avventura juventina. “Sono ufficialmente sceso dal suo carro. Non vedo luce in fondo al tunnel, ormai lui resta delle sue idee e non prova neanche a cambiare le cose, a cominciare dal modulo. Per me è da cacciare subito”, “Tudor ha sbagliato TUTTO! Ha fatto solo danni. I cambi finali e il segnale che dai alla squadra sono il punto più basso della storia juventina“, “Non ne posso più con la mediocrità in Europa, Tudor out subito”. “Sono passati più anni dallo scudetto di Sarri che dalla serie B al primo scudetto con Conte. Deve cambiare qualcosa altrimenti diventeremo un’Udinese qualunque” sono alcuni dei duri messaggi.

Juve, i tifosi contro Tudor: “Non sta capendo niente, esonero entro stasera”

Tudor è giudicato in confusione sia per le scelte di formazione che per la lettura e i cambi a gara in corsa, dall’insistere su Koopmeiners agli attaccanti schierati e non solo: “Non ci sta capendo nulla”, “Motta 2.0: Tudor verrà licenziato immediatamente oppure sarà un altro anno sprecato con un allenatore improvvisato”. Anche le dichiarazioni del mister che ‘giustifica’ determinati errori finiscono sotto accusa: “Uno che dice queste cose non puo’ allenare la Juve. Non si può continuare cosi”.

E ancora “Ha fatto tutto il possibile per perdere. Mettere in campo Rugani e Adzic quando avevamo la partita sotto controllo è stato irresponsabile”, “Allenatore dilettante”, “Sono già 4 punti su sei buttati in Champions e altri 4 in campionato, meglio esonerare Tudor e correre ai ripari, è evidente che non ci sta capendo niente”, “Mai avrei pensato di vedere giocare la Juve peggio di quella di Allegri, il mago con il dna Juve da Spalato c’è riuscito”.

Il pessimismo insomma regna sovrano: “La prossima si perde a Madrid, si arriva alla quarta con solo due punti quando dovevi arrivarci almeno con 4. Tudor stai giocando con il fuoco, Tudor te ne devi andare”, “Sbaglia tutte le formazioni possibili. Continua a non capire che si deve giocare a 4 in difesa”, “Tudor è inadeguato, non è pronto per la Juve”, “Comunicato ufficiale esonero Tudor entro stasera! Altrimenti col Milan finisce malissimo”. La voce, insomma, è unica verso l’esonero del croato. Ora un altro test pesantissimo contro i rossoneri in fiducia e contro un grande ex come Allegri. Perdere rischierebbe di far precipitare le cose, soprattutto con la sosta in mezzo.