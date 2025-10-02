Addio Juventus, il Manchester City fa saltare il banco a gennaio

Irrompe il Manchester City di Pep Guardiola, possibile assalto già a gennaio: l’indiscrezione di calciomercato e i dettagli

In Spagna è arrivato un altro passo falso importante per la Juventus di Igor Tudor, beffata nel finale dall’ex Renato Veiga sul campo del Villarreal. Per i bianconeri si tratta del quarto pareggio consecutivo tra campionato e Champions League.

Tudor è già sotto la lente di ingrandimento, mentre si ragiona anche in sede di calciomercato in vista della prossima sessione invernale. Uno dei nomi attenzionati dal club bianconero è quello dell’ex Udinese Molina, attualmente in forza all’Atletico Madrid. Ma non solo la Juventus.

Secondo quanto riportato da ‘TBR Football’, infatti, il Manchester City di Pep Guardiola sarebbe piombato sul terzino argentino: il nome di Molina sta emergendo in cima alla lista degli obiettivo dei Citizens già per la finestra di gennaio. L’Atletico, dal canto suo, sembra disposto a trattare l’eventuale trasferimento del laterale già a gennaio.

Calciomercato Juve, anche il Manchester City su Molina

Per la Juventus, sull’obiettivo Molina, irrompe dunque il Manchester City di Guardiola, che sarebbe determinato a firmare un nuovo terzino destro di ruolo. L’ex Udinese è in scadenza di contratto a giugno 2027 e valutato oltre 20 milioni di euro dai ‘Colchoneros’.

Lato Juve, invece, la dirigenza bianconera rimane sullo sfondo in vista del calciomercato invernale. I prossimi mesi, come affermato anche da Giorgio Chiellini, saranno importanti anche in ottica mercato: “Le basi ci sono, anche nel finale dell’anno scorso, la squadra ha acquisito consapevolezza di quello che può fare. Tudor è la guida, si vede che la squadra lo segue. La vittoria contro l’Inter non è da sottovalutare, dà l’idea che la squadra ha carattere. Una base c’è, le prossime gare sono importanti”.