Torna da Allegri quattro anni dopo: arriva gratis a giugno

Un ritorno pazzesco per far felice Allegri, occhio al colpaccio rossonero: può arrivare gratis in estate

In disparte, non troppo lontano, la questione campo, un percorso che Massimiliano Allegri ha definito lungo, complesso ma i rossoneri – a sua detta – sono sulla buona via. Il Milan guarda con ottimismo al futuro anche in ottica calciomercato, visto che la dirigenza rossonera sottotraccia sta già lavorando ai prossimi colpi.

L’estate ha regalato tante novità all’allenatore rossonero che ha saputo offrire tante varianti ad un 3-5-2 sorprendente per la recente storia milanista. Un Milan ripartito dalle fondamenta, evidentemente solide, come Maignan, Gabbia, Pulisic. Tre titolarissimi che nei piani dell’allenatore livornese erano e rimangono prioritari.

E se la questione rinnovo per l’estremo difensore francese è ancora intricata e di assai difficile risoluzione, è altrettanto evidente come la squadra meneghina abbia bisogno di nuovi arrivi, anche in previsione di una serie di cambiamenti necessari, a maggior ragione se dovesse arrivare la qualificazione alle coppe europee.

L’arrivo di Adrien Rabiot, pupillo che il tecnico toscano ha sempre ammirato sin dai tempi della Juventus, ha di fatto completato un centrocampo che ha tante valide alternative. In vista di giugno non è da escludere almeno un’uscita e con due indiziati potenzialmente nell’elenco delle partenze, occhio alla chance di accontentare Allegri con un altro grande ex che ha già allenato a Torino e che in questo Milan potrebbe tornare a brillare.

Altro ex Juve dopo Rabiot: capolavoro Milan

Adrien Rabiot potrebbe non essere l’ultimo ex Juventus a vestirsi di rossonero nel prossimo futuro. Un’idea, una suggestione che risulterebbe vantaggiosa per il Milan da un punto di vista economico si sta lentamente formando per l’estate 2026.

Rodrigo Bentancur al Milan è una possibilità, numeri alla mano, che farebbe certamente felice Allegri. Il nazionale uruguagio ha 28 anni ed il suo contratto con il Tottenham è in scadenza il 30 giugno 2026. La questione rinnovo è stata ripresa in mano dagli agenti nelle ultime ore, ma l’idea di un ritorno in Serie A del classe ’97 resta in piedi fin quando non ci sarà una firma ufficiale.

Il Milan in estate potrebbe finire per salutare uno tra Fofana – che piace molto in Arabia Saudita – e Ruben Loftus-Cheek, corteggiato in Premier League e potenzialmente ‘chiuso’da Rabiot per il prossimo futuro. L’inglese, ad oggi, potrebbe essere la pedina più facilmente sacrificabile, ad un anno dalla scadenza la società di Via Aldo Rossi.

Ma quanto costerebbe al Milan la firma di Bentancur? Ad oggi il sudamericano, che Allegri ha allenato dal 2017 al 2019 e poi nella stagione 2021/22, guadagna 2,6 milioni di euro all’anno a Londra, una cifra alla portata del ‘Diavolo’. Con il contratto in scadenza a giugno, Bentancur potrebbe firmare a zero. E se Allegri ed il Milan dovessero effettivamente chiamare, sarebbe difficile dire di no.