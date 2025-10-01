Stravolto l’attacco della Juve: la scelta è fatta

L’esito del sondaggio odierno proposto dalla nostra redazione in merito alle scelte di Tudor sull’attacco della Juventus

Stasera la Juventus sarà di scena in Spagna per affrontare il Villarreal in una sfida da non fallire. I bianconeri hanno il compito di interrompere la striscia aperta di pareggi dell’ultimo periodo.

Tudor è quindi al lavoro per arrivare in terra iberica nelle migliori condizioni possibili, e ieri ha anche presentato la sfida in conferenza stampa suonando la carica. È quindi tempo di riprendere una marcia importante per Vlahovic e soci, che hanno una settimana densa di impegni che si concluderà con la gara di campionato contro il Milan di domenica sera.

Per arrivare pronti ad entrambe le gare servirà l’apporto di tutti, a partire dai tre attaccanti attorno a cui si va ancora a caccia di una gerarchia delineata. A tal proposito Tudor ha ammesso in conferenza: “Sono felice di avere tutti e tre, parlo con loro, li devo anche coccolare e farli sentire importanti. Sono tutti e tre bravi ragazzi e giocatori forti, parlo con loro tutti i giorni e mi piace la loro mentalità. Tutti e tre daranno una grande mano”.

Juventus, dubbi sull’attacco di Tudor: la scelta ricade su David

Tudor è quindi a caccia dell’equilibrio offensivo più giusto per la propria squadra con Vlahovic, David e Openda che si alternano nelle gerarchie in costante cambiamento.

A tal proposito abbiamo chiesto ai nostri followers su X chi dei tre al fianco di Yildiz dovrebbe avere maggiore continuità:

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊 🤔 Tempo di #ChampionsLeague per la #Juventus con Tudor che ha abbondanza in attacco: al fianco di #Yildiz, titolare inamovibile, chi dovrebbe giocare con maggiore continuità ❓ RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 1, 2025

Netta vittoria per Jonathan David, il preferito dei tifosi col 75% dei voti che schiaccia la concorrenza di Vlahovic, che si piazza secondo, e di Openda che chiude mestamente il quadro.

Ieri in conferenza Tudor aveva anche risposta alla domanda relativa ad una convivenza dei tre: “Tutti insieme? Può essere così come no, ma ci sono delle caratteristiche al di là della voglia. A chi non farebbe piacere vederli giocare insieme? Però il campo è di 100 metri e la partita dura 90′. Io spero che non succeda mai perché vorrebbe dire che siamo sotto e dobbiamo metterli tutti negli ultimi minuti. Per spezzoni di partita però ci può anche stare”.