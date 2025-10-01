Roma, quanti dubbi per Gasperini: i possibili cambi contro il Lille – calciomercato.it

La Roma torna in campo nella rifinitura prima della partita con il Lille di domani sera alle 18.45. Le ultime

Di dubbi di formazione per Gasperini ce ne sono parecchi, perché un po’ di turnover sarà comunque inevitabile.

In porta Svilar è ovviamente super confermato con la difesa incerta. Mancini e Ndicka potrebbero giocare nuovamente titolari con Celik, ma Hermoso insidia uno di loro. Sugli esterni torneranno Rensch e Tsimikas, con El Aynaoui che torna dal 1’ dopo Nizza. Al suo fianco Koné e Cristante si giocano l’altro posto, con il francese ancora in vantaggio. Squadra che vince non si cambia, è sembrata un po’ la sostanza della conferenza di Gasperini che ha ribadito questo concetto. In attacco si rivedrà El Shaarawy che proverà a riscattare la prova grigia di Nizza che gli è costata la sostituzione all’intervallo.

Al suo fianco, anche per mancanza di alternative, Soulé. Nel ruolo di punta si rinnova il duello tra Dovbyk e Ferguson, stavolta può toccare all’Irlandese che ha voglia di sbloccarsi (con la maglia di un club) dopo oltre un anno. Oggi ancora out Dybala e Bailey, che si è allenato in regime differenziato sul campo adiacente. L’argentino migliora, vorrebbe tornare tra i convocati già a Firenze.