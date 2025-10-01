Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Roma, quanti dubbi per Gasperini: i possibili cambi contro il Lille

Foto dell'autore

La Roma torna in campo nella rifinitura prima della partita con il Lille di domani sera alle 18.45. Le ultime

Di dubbi di formazione per Gasperini ce ne sono parecchi, perché un po’ di turnover sarà comunque inevitabile.

Roma
Roma, quanti dubbi per Gasperini: i possibili cambi contro il Lille – calciomercato.it

In porta Svilar è ovviamente super confermato con la difesa incerta. Mancini e Ndicka potrebbero giocare nuovamente titolari con Celik, ma Hermoso insidia uno di loro. Sugli esterni torneranno Rensch e Tsimikas, con El Aynaoui che torna dal 1’ dopo Nizza. Al suo fianco Koné e Cristante si giocano l’altro posto, con il francese ancora in vantaggio. Squadra che vince non si cambia, è sembrata un po’ la sostanza della conferenza di Gasperini che ha ribadito questo concetto. In attacco si rivedrà El Shaarawy che proverà a riscattare la prova grigia di Nizza che gli è costata la sostituzione all’intervallo.

Al suo fianco, anche per mancanza di alternative, Soulé. Nel ruolo di punta si rinnova il duello tra Dovbyk e Ferguson, stavolta può toccare all’Irlandese che ha voglia di sbloccarsi (con la maglia di un club) dopo oltre un anno. Oggi ancora out Dybala e Bailey, che si è allenato in regime differenziato sul campo adiacente. L’argentino migliora, vorrebbe tornare tra i convocati già a Firenze.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie