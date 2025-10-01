Napoli-Sporting, scontro ultras in pieno centro: spuntano armi da fuoco

A pochissime ore dalla gara tra Napoli e Sporting Lisbona entrano in contatto gli ultras arrivati dal Portogallo e parte degli ultras napoletani

In pieno centro di Napoli, a poche ore dalla gara di Champions League avviene ciò che le autorità e la municipalità volevano evitare: lo scontro tra le due tifoserie. Nei pressi di piazza Municipio, nel nuvoloso pomeriggio napoletano, entrano in contatto gli ultras dello Sporting con quelli del Napoli.

Scene apocalittiche. Sedie di bar che volano in aria e usate come armi; manganelli o aste usate come bastoni, tavolini di legno lanciati con forza verso altri oppositori. Addirittura, si rilevano anche delle armi da fuoco portate in mano da alcuni partecipanti alla maxi rissa, con indosso la maglia biancoverde del club lusitano. È dovuta intervenire prontamente la polizia per sedare lo scontro che poteva anche degenerare. Al momento, è rimasto ferito un tifoso dello Sporting, portato anche in ospedale in codice giallo. E ora le forze dell’ordine provvederanno per mantenere la città sicura, soprattutto nei pressi dello stadio.

Il clima sembra esser tornato al sereno dopo pochi minuti. Ora le tifoserie si apprestano a dirigersi verso lo stadio, dove l’atmosfera si fa più calda, ma anche supervisionata. La polizia scongiura altri eventuali contatti tra le due tifoserie.