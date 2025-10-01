La Juventus gli dice addio: è a un passo dall’Arabia

Ha già lasciato il club e il trasloco nella Saudi Pro-League appare imminente

Quanto è durata con la Juve? Poco, anzi pochissimo. Soltanto qualche mese prima dell’addio, a quanto pare destinato ad arrivare a stretto giro di posta. Il suo futuro, quindi, non sarà a Torino, a tinte bianconere.

L’Arabia chiama e lui risponde presente. Secondo ‘Record’, Rui Pedro Baz è molto vicino a trasferirsi nella Saudi Pro-League. Nello specifico all’Al-Ahli, squadra allenata dal tedesco Jaissle attualmente settima in campionato con 8 punti. Ma la prima in classifica, l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, dista solo 4 lunghezze.

L’addio al Benfica del 47enne era già noto da un paio di mesi, con il divorzio che si sarebbe dovuto consumare poco prima delle elezioni di ottobre. E così è stato. In questi mesi si è parlato tanto di ipotesi Juventus per lui, considerato che rientra nei profili graditi e valutati da Comolli. I bianconeri, ricordiamo, sono ancora a caccia di un Direttore sportivo.

Niente Juve, Braz vola in Arabia

A meno di sorprese, invece, la prossima destinazione del dirigente lusitano sarà l’Arabia. A differenza di Ausilio, che ha rifiutato la corte dell’Al-Hilal decidendo di restare all’Inter, Braz non è rimasto insensibile alla proposta presentatagli dall’Al-Ahli.

Rui Pedro Braz, direttore sportivo del #Benfica impegnato in queste ore nell’operazione #Rios, è uno dei nomi di #Comolli per il ruolo di Ds #Juve. Proposte anche dall’Arabia per lui, ma tutti interessamenti preliminari @calciomercatoit — Alessio Lento (@alessio_lento) July 19, 2025

Lo scorso 19 luglio, come si evince dal tweet in alto, il nostro Alessio Lento aveva svelato l’esistenza di interessamenti arabi nei suoi confronti. Quello dell’Al-Ahli, come riportano in Portogallo, è diventato qualcosa di molto concreto. Al netto di colpi di scena, il futuro prossimo del manager classe ’78 sarà proprio in Arabia.