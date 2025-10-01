Juventus, Tudor rischia tantissimo: “Le alternative non mancano”

“C’è del rischio anche nella partita di domenica contro il Milan”

Nubi su Tudor tra Villarreal e Milan, quest’ultimo atteso a Torino domenica sera: “Rischia tantissimo – ha dichiarato Gianni Visnadi a ‘Radio Radio’ a proposito del futuro prossimo del tecnico croato – Deve rimettere la barca in rotta quanto prima, altrimenti rischia tanto”.

“Non credevo che la Juventus, dopo aver battuto l’inter, potesse trovarsi in una situazione così difficile – ha aggiunto il giornalista nella diretta di oggi – Stasera contro il Villarreal potrebbe perdere: è una partita scivolosa”. In Spagna non giocheranno né Bremer né Thuram, con il primo rimasto alla Continassa a scopo precauzionale. In porta ci sarà Perin.

“C’è del rischio anche nella partita di domenica contro il Milan – ha sottolineato Visnadi – a maggior ragione per l’entusiasmo di queste ore in casa rossonera”. Pulisic e compagni sono davvero in un momento di grane euforia, soprattutto di grande forma: in poco tempo il grande ex Allegri ha dato organizzazione e stabilita, e ora il Milan è primo.

La Juve, invece, è reduce in campionato da due brutti pareggi consecutivi, a Verona e in casa contro un’Atalanta piena zeppa di assenti. Attorno al mister di Spalato è cresciuto un po’ di malumore anche per via di alcune sue dichiarazioni.

Nubi su Tudor: “Sul mercato non mancano le alternative”

Ad oggi, comunque, la sua panchina è piuttosto solida: “Ma le alternative sul mercato – evidenzia in conclusione Visnadi con riferimento ai possibili sostituti di Tudor a stagione in corso – non mancano, quindi deve davvero rimettere la barca in rotta al più presto”.

Meglio ancora, se già a partire da stasera. La Juve è obbligata a vincere dopo il pari al debutto Champions contro il Borussia Dortmund. Tra le alternative impossibile non citare gli ultimi due ex ct della Nazionale italiana, vale a dire Roberto Mancini e Luciano Spalletti. In corsa potrebbe esserci anche un ex bianconero come Raffaele Palladino.