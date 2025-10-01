Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juventus, Tudor rischia tantissimo: “Le alternative non mancano”

Foto dell'autore

C’è del rischio anche nella partita di domenica contro il Milan”

Nubi su Tudor tra Villarreal e Milan, quest’ultimo atteso a Torino domenica sera: “Rischia tantissimo – ha dichiarato Gianni Visnadi a ‘Radio Radio’ a proposito del futuro prossimo del tecnico croato – Deve rimettere la barca in rotta quanto prima, altrimenti rischia tanto”.

Tudor prima di una partita della Juve
Juventus, Tudor rischia tantissimo: “Le alternative non mancano” (LaPresse) – Calciomercato.it

Non credevo che la Juventus, dopo aver battuto l’inter, potesse trovarsi in una situazione così difficile – ha aggiunto il giornalista nella diretta di oggi – Stasera contro il Villarreal potrebbe perdere: è una partita scivolosa”. In Spagna non giocheranno né Bremer né Thuram, con il primo rimasto alla Continassa a scopo precauzionale. In porta ci sarà Perin.

C’è del rischio anche nella partita di domenica contro il Milan – ha sottolineato Visnadi – a maggior ragione per l’entusiasmo di queste ore in casa rossonera”. Pulisic e compagni sono davvero in un momento di grane euforia, soprattutto di grande forma: in poco tempo il grande ex Allegri ha dato organizzazione e stabilita, e ora il Milan è primo.

La Juve, invece, è reduce in campionato da due brutti pareggi consecutivi, a Verona e in casa contro un’Atalanta piena zeppa di assenti. Attorno al mister di Spalato è cresciuto un po’ di malumore anche per via di alcune sue dichiarazioni.

Nubi su Tudor: “Sul mercato non mancano le alternative”

Ad oggi, comunque, la sua panchina è piuttosto solida: “Ma le alternative sul mercato – evidenzia in conclusione Visnadi con riferimento ai possibili sostituti di Tudor a stagione in corso – non mancano, quindi deve davvero rimettere la barca in rotta al più presto”.

Tudor durante una partita della Juve
Nubi su Tudor: “Sul mercato non mancano le alternative” (LaPresse) – Calciomercato.it

Meglio ancora, se già a partire da stasera. La Juve è obbligata a vincere dopo il pari al debutto Champions contro il Borussia Dortmund. Tra le alternative impossibile non citare gli ultimi due ex ct della Nazionale italiana, vale a dire Roberto Mancini e Luciano Spalletti. In corsa potrebbe esserci anche un ex bianconero come Raffaele Palladino.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie