Juventus, richiesta ufficiale alla Lega: il match rinviato a novembre

La Lega pronta ad accogliere l’istanza presentata dal club bianconero: c’è la data del recupero 

Weekend calcistico negativo per la Juventus, anche per quanto concerne la formazione Under 23 dei bianconeri.

Juventus, match rinviato per la Next Gen
La Next Gen si è dovuta arrendere sul campo della Sambenedettese, con i giovani di mister Brambilla sconfitti per 4-2 dalla squadra marchigiana. La Juve interrompe così la serie utile in campionato, che aveva portato i bianconeri nelle zone alte della classifica.

La Juventus Under 23 è al momento settima nel girone B in Serie C con 11 punti, frutto di tre vittorie e due pareggi. Adesso la formazione di Brambilla è attesa dal big match casalingo di domenica all’ora di pranzo contro il Ravenna, capolista del campionato insieme all’Arezzo.

Juventus Next Gen, possibile rinvio del match con il Campobasso

Successivamente alla sfida con il Ravenna è prevista la gara esterna con il Campobasso, in programma l’11 ottobre.

Massimo Brambilla
Match che però potrebbe subire una variazione nel calendario ed essere rinviato. Questo perché la Juventus Next Gen avrà diversi giocatori convocati con le varie nazionali giovanili, con la società bianconera che ha chiesto quindi alla Lega Pro di collocare la partita in un’altra data. Stando al ‘Giornale del Molise’, la Juve ha presentato ufficialmente la richiesta di rinvio ed è in attesa della decisione sul posticipo della gara.

Ci sarebbero buone possibilità che la Lega Pro accolga l’istanza della ‘Vecchia Signora’, come successo peraltro a settembre anche con le formazioni Under 23 di Inter e Atalanta. In caso di rinvio, il match contro il Campobasso potrebbe giocarsi a fine mese o più probabilmente a inizio novembre.

