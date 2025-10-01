Atalanta
Juventus e Inter, l’annuncio di Bernardo Silva: “Ho deciso cosa fare”

Il giocatore del Manchester City, in scadenza di contratto, parla di cosa avverrà: importanti indizi di mercato

Tra i giocatori su cui c’è maggiore curiosità in vista delle prossime sessioni di mercato, occhio a Bernardo Silva, in scadenza di contratto con il Manchester City. Il talentuoso centrocampista portoghese è stato accostato a Juventus e Inter, di recente. I due club nostrani drizzano le antenne per l’importante annuncio fatto dal giocatore sulla sua decisione futura.

Juventus e Inter, l’annuncio di Bernardo Silva: “Ho deciso cosa fare” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Il talento lusitano è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monaco-Manchester City di Champions League, sfida particolare per lui dato che sarà di fronte alla sua ex squadra. Sul tema, ha spiegato: “So esattamente che cosa farò, ma non è il momento di concentrarmi su questo. Ora penso al Manchester City, devo riportare il club dove gli compete, devo dare il mio contributo”. Un avvertimento da non sottovalutare per bianconeri e nerazzurri, che avrebbero tutto l’interesse a inserire tra le loro fila un giocatore di tale esperienza, qualità, palmares.

Bernardo Silva, non solo la Serie A: le altre opzioni sul tavolo

Non sarà facile, ad ogni modo, per i nostri club spuntarla nella corsa a Bernardo Silva. Come è noto, infatti, c’è l’interesse di diverse compagini su di lui all’estero.

Bernardo Silva, non solo la Serie A: le altre opzioni sul tavolo – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)

Ha bussato più volte il Barcellona, dove Deco stravede per lui. Ma ci sono anche altre opportunità. Si parla molto anche del suo possibile ritorno al Benfica, dove sarebbe già pronta per lui una bozza di contratto. Senza quindi sottovalutare le proposte che potrebbero giungere dall’Arabia Saudita. Insomma, prende già forma uno dei prossimi appassionanti rebus di mercato.

