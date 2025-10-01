Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, Tudor sorprende: “Stanno tenendo in piedi la baracca”

Foto dell'autore

Bianconeri raggiunti nel recupero in Spagna dall’ex Renato Veiga: le parole del tecnico bianconero al termine del match

Un Igor Tudor amareggiato quello che si è presentato al termine della sfida contro il Villarreal, pareggiata dagli spagnoli nel recupero con l’ex Renato Veiga.

Tudor
Tudor amareggiato dopo il pareggio contro il Villarreal (LaPresse) – Calciomercato.it

La Juventus conquista dunque un pari in Spagna e il tecnico croato, ai microfoni di ‘Prime Video’, non ha nascosto la sua amarezza: “Non si può prendere gol alla fine da quel calcio d’angolo, spiace, avevamo la partita in mano, ci prendiamo questo punto”.

Sulla gara: “Abbiamo fatto secondo me quello che si poteva fare, abbiamo fatto degli errori, ma ci sta. Peccato, c’è rammarico. Abbiamo lavorato due giorni sugli spazi che ci avrebbero concesso. Ci sono state difficoltà, abbiamo avuto troppa frenesia e troppo nervosismo, con passaggi sbagliati anche semplici”.

Sulla difesa: “11 gol subiti nelle ultime gare: secondo me i difensori stanno facendo meglio di tutti. I tre dietro stanno tenendo la baracca tutte le partite. La squadra c’è, abbiamo difficoltà e punti deboli, la squadra c’è, gli errori ci aiuteranno”.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie