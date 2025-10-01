Juve, Tudor sorprende: “Stanno tenendo in piedi la baracca”

Bianconeri raggiunti nel recupero in Spagna dall’ex Renato Veiga: le parole del tecnico bianconero al termine del match

Un Igor Tudor amareggiato quello che si è presentato al termine della sfida contro il Villarreal, pareggiata dagli spagnoli nel recupero con l’ex Renato Veiga.

La Juventus conquista dunque un pari in Spagna e il tecnico croato, ai microfoni di ‘Prime Video’, non ha nascosto la sua amarezza: “Non si può prendere gol alla fine da quel calcio d’angolo, spiace, avevamo la partita in mano, ci prendiamo questo punto”.

Sulla gara: “Abbiamo fatto secondo me quello che si poteva fare, abbiamo fatto degli errori, ma ci sta. Peccato, c’è rammarico. Abbiamo lavorato due giorni sugli spazi che ci avrebbero concesso. Ci sono state difficoltà, abbiamo avuto troppa frenesia e troppo nervosismo, con passaggi sbagliati anche semplici”.

Sulla difesa: “11 gol subiti nelle ultime gare: secondo me i difensori stanno facendo meglio di tutti. I tre dietro stanno tenendo la baracca tutte le partite. La squadra c’è, abbiamo difficoltà e punti deboli, la squadra c’è, gli errori ci aiuteranno”.