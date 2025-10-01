Inter, Zielinski a caccia di riscatto: “Tutto negativo se non vinci. Chivu diverso da Inzaghi” | VIDEO CM.IT

Il centrocampista polacco è intervenuto in zona mista dopo il netto successo dei nerazzurri contro lo Slavia Praga in Champions League

Titolare a sorpresa nella serata di Champions League, Piotr Zielinski ha trovato una maglia dal primo minuto nello scacchiere di Chivu per la prima volta in stagione.

L’Inter è tornata a far paura ed è a punteggio pieno in Champions dopo due partite. Zielinski applaude la prestazione dei nerazzurri dopo il rotondo 3-0 rifilato allo Slavia Praga: “C’è la consapevolezza di essere una squadra forte e di avere tanta qualità“, le parole nella zona mista di San Siro del centrocampista polacco.

L’Inter sta recuperando terreno anche in campionato: “Non siamo lontanissimi, chi sta davanti ha solo tre punti in più in classifica. È ancora lunga e abbiamo tutte le possibilità per stare in alto”.

Zielinski dopo Inter-Slavia: “Il lavoro di Chivu si vede in campo”

Zielinski spiega poi le differenze tra Chivu e Inzaghi: “Il mister ci chiede qualcosa di diverso, ribadisco che abbiamo una squadra con grande qualità. Chivu è bravissimo, ci fa lavorare molto e i frutti si stanno vedendo in campo“. L’ex Napoli punta a cancellare una stagione senza successi: “L’anno scorso abbiamo fatto benissimo, però per un club come l’Inter se non vinci è un qualcosa di negativo. Faremo di tutto per portare a casa dei trofei“.

Infine Zielinski esalta capitan Lautaro Martinez, trascinatore e autore di una doppietta nella notte di Champions: “Tutti lo conosciamo, per noi è un giocatore fondamentale”.