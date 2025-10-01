Esonero lampo in Serie A: salta prima di Pioli

In Serie A ci sono diverse panchine a rischio dopo le prime cinque giornate. La situazione si fa già piuttosto calda

Non è stato un inizio semplice di stagione per diverse squadre in Serie A. Dal Lecce al Genoa passando per Torino e soprattutto Fiorentina. La viola è senza dubbio la delusione più cocente di questo primissimo scorcio di campionato.

Solo tre punti in cinque giornate con un rendimento in termini di gioco tanto deludente quanto i risultati ottenuti che tengono Kean e compagni inchiodati nella parte bassa della classifica. La Fiorentina aveva ben altre ambizioni con l’arrivo dell’ex allenatore del Milan, Stefano Pioli, che avrebbe dovuto dare quel qualcosa in più alla squadra per lottare per un piazzamento europeo.

Per ora però le cose sono andate nel modo peggiore possibile e l’astinenza da vittorie potrebbe essere interrotta domani in Conference League. A tal proposito nella conferenza di vigilia è intervenuto lo stesso Pioli che ha parlato anche del momento negativo: “Sono deluso dalle prestazioni ma so cosa significa allenare la Fiorentina e una partenza del genere, ma andiamo avanti con fiducia ed energia. In tutte le stagioni ci sono momenti delicati, bisogna passare attraverso sconfitte, errori, ma sono sicuro di avere a disposizione un gruppo responsabile e che ha qualità”.

Pioli punta a ripartire mentre il malcontento cresce così come le voci su un eventuale esonero. Eppure l’allenatore più a rischio in Serie A secondo i bookmakers sarebbe un altro.

Calciomercato, non solo Pioli: Di Francesco a rischio, quote in calo

Le quote esonero si stanno costantemente abbassando non solo per Pioli, ma soprattutto per Eusebio Di Francesco, partito malissimo col Lecce.

I salentini hanno messo insieme solo due punti e la panchina dell’ex allenatore del Venezia sarebbe a rischio. La Snai infatti paga l’esonero a 1,50, mentre Eurobet a 1,60. Cifre basse che certificano la probabilità dell’addio del tecnico del Lecce chiamato ad un compito oggettivamente difficile.

Al netto di quelle che sono le quote, che evidentemente vanno nella direzione di Di Francesco, gli allenatori più in bilico al momento appaiono per motivi differenti lo stesso Pioli e Baroni, che a sua volta sta facendo male a Torino. Ad ogni modo le prossime partite potrebbero essere decisive.