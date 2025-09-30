Tonali, offerta gigantesca: la Juventus bussa all’Inter

Strada tutta in salita per la Juve sul fronte Tonali: il Dg Comolli esplora altre piste per il centrocampo bianconero

Non è un mistero il debole della Juventus per Sandro Tonali, già sul taccuino della ‘Vecchia Signora’ con Giuntoli a capo dell’area tecnica.

Anche l’ex Dt aveva sondato la possibilità di riportare l’ex milanista in Italia, trovando però il muro del Newcastle. Saracinesca abbassata che potrebbe trovare anche la nuova dirigenza bianconera, con Tonali che rimane sul taccuino di Comolli.

Alla Juve serve un centrocampista in grado di dare la svolta in mediana, con il nazionale azzurro che resta uno dei profili principali per fare il salto di qualità in mezzo al campo. La strada però per il classe 2000 rimane tutta in salita, considerando le resistenze appunto del Newcastle.

Calciomercato Juve, da Bernardo Silva a Frattesi: la lista di Comolli per il centrocampo

Tonali rimane infatti un giocatore chiave per la squadra inglese, intenzionata a blindarlo anche nelle prossime sessioni di mercato. Più che a gennaio, la Juve potrebbe rifarsi sotto la prossima estate ma servirebbe davvero un’offerta gigantesca e irrinunciabile per convincere il Newcastle a trattare l’eventuale cessione dell’ex Milan.

Tonali due anni fa è stato acquistato per circa 65 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con i ‘Magpies’ che lo valutano a una cifra ancora superiore rispetto a quella spesa per portarlo in Premier League. La strada per arrivare a Tonali è quindi sempre complicatissima per la Juventus, che così potrebbe esplorare nuove piste per rinforzare il centrocampo di Tudor nelle prossime sessioni di mercato.

Il Dg Comolli è alla finestra per Bernardo Silva e Milinkovic-Savic, rispettivamente in scadenza di contratto con Manchester City e Al-Hilal. Inoltre nella lista della dirigenza bianconera figurano anche tre profili della Serie A come Ederson, Loftus-Cheek e Frattesi, con il giocatore dell’Inter che nelle scorse settimane è stato corteggiato proprio dal Newcastle di Tonali.