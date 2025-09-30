Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Tonali, offerta gigantesca: la Juventus bussa all’Inter

Foto dell'autore

Strada tutta in salita per la Juve sul fronte Tonali: il Dg Comolli esplora altre piste per il centrocampo bianconero

Non è un mistero il debole della Juventus per Sandro Tonali, già sul taccuino della ‘Vecchia Signora’ con Giuntoli a capo dell’area tecnica.

Tonali e l'interesse della Juventus
Sandro Tonali (LaPresse) – Calciomercato.it

Anche l’ex Dt aveva sondato la possibilità di riportare l’ex milanista in Italia, trovando però il muro del Newcastle. Saracinesca abbassata che potrebbe trovare anche la nuova dirigenza bianconera, con Tonali che rimane sul taccuino di Comolli.

Alla Juve serve un centrocampista in grado di dare la svolta in mediana, con il nazionale azzurro che resta uno dei profili principali per fare il salto di qualità in mezzo al campo. La strada però per il classe 2000 rimane tutta in salita, considerando le resistenze appunto del Newcastle.

Calciomercato Juve, da Bernardo Silva a Frattesi: la lista di Comolli per il centrocampo

Tonali rimane infatti un giocatore chiave per la squadra inglese, intenzionata a blindarlo anche nelle prossime sessioni di mercato. Più che a gennaio, la Juve potrebbe rifarsi sotto la prossima estate ma servirebbe davvero un’offerta gigantesca e irrinunciabile per convincere il Newcastle a trattare l’eventuale cessione dell’ex Milan.

Comolli, c'è il Bayern su Openda
Comolli, Dg della Juve (LaPresse) – Calciomercato.it

Tonali due anni fa è stato acquistato per circa 65 milioni di euro tra parte fissa e bonus, con i ‘Magpies’ che lo valutano a una cifra ancora superiore rispetto a quella spesa per portarlo in Premier League. La strada per arrivare a Tonali è quindi sempre complicatissima per la Juventus, che così potrebbe esplorare nuove piste per rinforzare il centrocampo di Tudor nelle prossime sessioni di mercato. 

Il Dg Comolli è alla finestra per Bernardo Silva e Milinkovic-Savic, rispettivamente in scadenza di contratto con Manchester City e Al-Hilal. Inoltre nella lista della dirigenza bianconera figurano anche tre profili della Serie A come Ederson, Loftus-Cheek e Frattesi, con il giocatore dell’Inter che nelle scorse settimane è stato corteggiato proprio dal Newcastle di Tonali. 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie