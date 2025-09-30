Juve, colpo Real a gennaio: ha rotto con Xabi Alonso, intermediari già a Torino

I bianconeri avrebbero riacceso prepotentemente i riflettori su uno degli scontenti del Real Madrid e può essere il momento giusto

In queste prime settimane la Juventus ha messo in mostra quelli che possono essere i suoi punti di forza, dal ritorno di Bremer alla conferma di Thuram e la crescita di Yildiz, ma anche le debolezze. Ad esempio l’incertezza nel ruolo del centravanti, i meccanismi difensivi e il centrocampo non ancora al top per qualità ma anche a livello numerico. La coperta in mediana è rimasta un po’ corta, per questo le voci di mercato stanno già andando in questa direzione in vista di gennaio.

Tra i nomi che tornano di moda in ottica bianconera c’è anche Dani Ceballos. Lo spagnolo è rimasto al Real Madrid nella speranza di trovare molto più spazio visti gli addii di Kroos e ora anche di Modric, ma per il momento non sta andando come sperava. In particolare quanto accaduto nel derby con l’Atletico non è piaciuto per niente all’ex Betis. Il ko per 5-2 è stato molto pesante oltre che inaspettato, soprattutto perché Ceballos è rimasto in panchina per tutta la partita. E anche perché Xabi Alonso gli ha preferito Camavinga e Bellingham appena rientrato da un infortunio.

Per questo ora la Juventus può tornare davvero d’attualità: secondo ‘fichajes.net’, gli intermediari sarebbero addirittura stati già a Torino con l’obiettivo di capire la situazione in vista del mercato di gennaio. La qualità di un centrocampista così sarebbe fondamentale in una squadra che effettivamente è un po’ povera tecnicamente in quella zona.

La Juve torna su Dani Ceballos: gli scenari

In questo momento Dani Ceballos non è particolarmente vicino a Xabi Alonso, nel senso che – come raccontato da ‘El Nacional’ – alla fine del derby c’è stato un immediato confronto che il giocatore ha cercato con il suo allenatore. In particolar modo perché è rimasto in panchina nonostante la prestazione non buona dei compagni di reparto che sono partiti titolari oppure sono subentrati. Il nervosismo era palpabile per l’ex giocatore dell’Arsenal e di certo il rapporto tra i due non è idilliaco.

Lo spagnolo non ha intenzione di aspettare oltre, dopo aver puntato sulla permanenza al Real Madrid convinto di trovare più spazio senza Modric, e vuole andare via già a gennaio. Il pensiero è tornare a essere protagonista assoluto per guadagnarsi una chiamata per il Mondiale del prossimo anno in Stati Uniti, Messico e Canada. In estate l’addio sembrava vicino, ma col Marsiglia non si è trovato l’accordo definitivo e allo stesso modo l’offerta della Juve non era sufficiente secondo il Real. Che voleva almeno 15 milioni di euro.

Magari tutto solamente rimandato. L’interesse bianconero sarebbe riemerso negli ultimi giorni, il club torinese ha puntato nuovamente i riflettori su di lui anche se ufficialmente non rientra tra le sue priorità in questo momento. Il Real in ogni caso non vuole svenderlo, ma i pezzi del puzzle possono incastrarsi stavolta.