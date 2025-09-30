Inter, scelta la prima cessione di gennaio: è un grande nome

Le ultime di mercato sui nerazzurri: addio pesante in difesa

L’Inter potrebbe essere tra le protagoniste anche del prossimo calciomercato di gennaio. Un ritorno su Lookman? Difficilissimo, ma nel calcio non si può escludere nulla, anche se i nerazzurri potrebbero essere molto più attivi sul fronte uscite.

Come si dice, le vie del mercato sono infinite… Ecco perché nella finestra invernale potrebbe esserci pure una partenza illustre. Siamo sicuri che in Turchia comincerà di nuovo la telenovela Calhanoglu, tornato al centro del progetto interista ma che forse ambisce ancora a trasferirsi a Istanbul: più al Galatasaray che al Fenerbahce.

Il numero 20 nerazzurro ha preso molti voti nel sondaggio X di Calciomercato.it. Ai nostri followers, proprio in virtù della prossima sessione di riparazione, abbiamo chiesto “Quale dovrebbe essere la prima cessione del mercato di gennaio per l’Inter?”. Il play turco ha preso il 28,6% dei voti, ovvero la stessa percentuale di Davide Frattesi. Entrambi sono arrivati secondi.

Quarto e ultimo, invece, è arrivato Yann Sommer. In scadenza di contratto a giugno, il portiere elvetico ha ottenuto soltanto l’8,6% dei voti.

Esito sondaggio Calciomercato.it: Bisseck prima cessione di gennaio

Il sondaggio X di CM.IT è stato vinto da Yann Bisseck. Per il 34,3% dei nostri utenti, di quelli perlomeno che hanno risposto al nostro quesito, la prima cessione dell’Inter nel mercato di gennaio dovrebbe essere quella del difensore tedesco.

Croce e delizia nella passata stagione, più croce che delizia, l’ex Aarhus ha perso spazio all’Inter con l’avvento di Manuel Akanji. Resta un giocatore su cui il club punta molto, prova ne è che la passata estate sono state rifiutate almeno un paio di offerte da 30 e passa milioni provenienti dalla Premier League.