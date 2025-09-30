Champions League, la cronaca di Inter-Slavia Praga 3-0

Si riparte con la massima competizione europea per club: in campo i nerazzurri, a caccia della seconda vittoria consecutiva
Dopo la gara del campionato di Serie A, 2-0 sul campo del Cagliari col primo gol ufficiale di Pio Esposito, l’Inter torna in campo per la seconda giornata della fase a campionato della Champions League.
I nerazzurri, guidati in panchina da Cristian Chivu, nel turno precedente hanno battuto l’Ajax a domicilio con il più classico dei risultati: 2-0 grazie alla doppietta di Marcus Thuram.
Di contro, lo Slavia Praga dell’allenatore Jindrich Trpisovsky si presenta a questo appuntamento da secondo in classifica nel campionato ceco e dopo aver pareggiato col Bodo Glimt all’esordio in Champions.
FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SLAVIA PRAGA
INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Sucic, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu
SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Markovic; Vicek, Chaloupek, Zima, Hashioka; Doudera, Dorley, Zafeiris, Dorley, Sadilek, Provod; Kusej. All. Trpisovsky
CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE: Real Madrid 6, Eintracht Francoforte 3, Paris Saint-Germain 3, Club Brugge 3, Sporting CP 3, Bayern Monaco 3, Union SG 3, Arsenal 3, Inter 3, Barcellona 3, Qarabag 3, Manchester City 3, Liverpool 3, Tottenham 3, Atalanta 3, Borussia Dortmund 1, Juventus 1, Bayer Leverkusen 1, Bodo Glimt 1, Slavia Praga 1, Copenaghen 1, Pafos 1, Olympiacos 1, Atletico Madrid 0, Benfica 0, Marsiglia 0, Newcastle 0, Villarreal 0, Chelsea 0, Psv Eindhoven 0, Napoli 0, Ajax 0, Athletic Bilbao 0, Monaco 0, Kairat Almaty 0, Galatasaray 0.