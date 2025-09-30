Arda Guler colpo scudetto, scout di Serie A all’opera: la posizione del Real

Il turco sta facendo molto bene con Xabi Alonso e il club punta molto su di lui, ma intanto diverse società lo stanno tenendo d’occhio

Mancano ormai praticamente tre mesi alla riapertura del mercato e anche se la sessione estiva si è conclusa da pochissime settimane tutti i club stanno già studiando con attenzione le prossime mosse. Tra infortuni, rinnovi lontani o cessioni solamente rimandate non è ormai più possibile nel calcio moderno spegnere il telefono per riaccenderlo solamente a ridosso della finestra di riferimento.

Vale ovviamente per la Serie A come per il resto d’Europa. E non a caso le voci anche su top player europei cominciano a prendere quota, come ad esempio quella che vorrebbe il Liverpool addirittura interessato a Julian Alvarez dell’Atletico Madrid. L’argentino è il pupillo di Simeone, con una richiesta di partenza di almeno 100 milioni di sterline. Dopo che i Reds ne hanno spesi oltre 200 per Isak ed Ekitike.

In casa Real Madrid invece nel mirino dei rumors di mercato è finito Arda Guler, talentino turco arrivato in Spagna due anni fa. Un approccio che per il gioiello cresciuto nel Fenerbahce non è stato dei migliori, ma a 18 anni tutto comprensibile. Pian piano, nonostante le possibilità avute di andare anche in prestito, i Blancos hanno continuato a puntare su di lui e ora stanno arrivando anche i primi frutti. Tanto che – secondo ‘CaughtOffside’ – anche gli osservatori del Milan sono stati in Spagna per visionarlo da vicino.

Arda Guler piace alle big europee, il Real Madrid ha già risposto

Arda Guler sta trovando finalmente continuità con il Real Madrid, ormai il posto da titolare è suo e con buoni numeri: nelle prime 7 di campionato ha segnato 3 gol e servito pure 3 assist. Anche se ora, col ritorno di Jude Bellingham dall’infortunio, gli spazi un po’ di ridurranno. Ma in una stagione così lunga e dispendiosa ci sarà modo per il turco di trovare spazio, soprattutto dopo aver messo questi primi mattoni.

Guler ha ancora 20 anni, su di lui si sono già posati gli occhi di parecchie big europee. Oltre al Milan lo stanno osservando anche Tottenham, Newcastle, Arsenal, Borussia Dortmund e Lipsia. L’ex Fener è diventato importante per il gioco di Xabi Alonso, sia il club che il calciatore infatti sono molto contenti del percorso che si sta delineando al Real. Che lo vede ancora come un progetto importante a lungo termine, una figura su cui continuare a puntare insomma.

Per questo – nonostante il particolare interesse dell’Arsenal sopra tutti gli altri club – i Blancos non hanno al momento intenzione di privarsi di Arda Guler, che non è assolutamente sul mercato. Per cui non è stato neanche fissato un prezzo per una eventuale cessione o trattativa.