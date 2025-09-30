Atalanta
Anche Spalletti in corsa per la panchina: l’ex CT può tornare subito

Spalletti in corsa per la panchina, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana può tornare subito

Luciano Spalletti può tornare subito in panchina. Si restringe infatti a tre nomi la corsa per la guida tecnica di una big del campionato.

L’ex CT dell’Italia, nuovamente associato anche alla panchina della Juventus, sarebbe in lizza per assumere la guida dell’Al Ittihad dopo l’esonero di Blanc. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, infatti, non c’è alcuna trattativa tra Jurgen Klopp ed il club saudita, nonostante le indiscrezioni provenienti dall’Arabia.

Luciano Spalletti, l’ex Milan Sergio Conceição e Roger Schmidt sono i principali candidati per l’incarico, riferisce l’esperto di mercato. Occhi puntati, dunque, anche sulla pista araba per l’ex Commissario Tecnico della Nazionale italiana.

Spalletti in corsa per la panchina dell’Al Ittihad: i dettagli

Spalletti è tornato a parlare così negli scorsi giorni: “L’esperienza con l’Italia mi sta martellando ancora forte in testa. Non mi sono posto l’obiettivo di doverla dimenticare, la si accetta tutta e si accetta il dolore che fa. Non è andata come volevo, ma voglio riconoscermi l’impegno totale messo. Ora serve lasciar passare un po’ di tempo e poi si ripartirà”.

“Sono contento che i giocatori si siano sentiti un po’ liberati. Ho visto che hanno parlato qua e là, non mi è dispiaciuto. Anche il mio obiettivo era quello, che tutti fossero liberi di giocare in tranquillità e di vincere”. Capitolo Italia chiuso: per Spalletti potrebbe ora avanzare la tentazione Saudi Pro League.

