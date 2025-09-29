Pulisic trascina il Milan e punta alla leggenda: i 5 calciatori statunitensi con più gol nella storia

L’ormai attaccante dei rossoneri è sempre più leader e trascinatore della squadra e punta a un record leggendario: scopri i 5 calciatori statunitensi con più gol nella storia

Un assist e poi un gol, l’ennesimo di questo inizio di stagione. L’annata di Christian Pulisic è partita in maniera strabiliante, con 6 reti nelle prime 7 partite giocate. Un rendimento mostruoso, che hanno permesso al Milan di agganciare il Napoli in vetta alla classifica, condivisa anche con la Roma, e di iscriversi prepotentemente nella corsa per lo scudetto.

L’approdo dell’americano nell’estate di 2 anni fa dal Chelsea, per 20 milioni di euro, aveva fatto presagire buoni numeri, ma le aspettative sono state ampiamente superate. Sarà lui l’arma letale della squadra di Allegri fino a fine stagione e i suoi dati potrebbero portarlo a entrare nella leggenda nei prossimi anni. Abbiamo, infatti, deciso di dedicare un focus ai 5 calciatori statunitensi con più gol nella storia del calcio, senza tenere in considerazione le reti segnate in Nazionale.

Christian Pulisic: il neo entrato che punta alla vetta

Con questo inizio di stagione, Pulisic è riuscito a scalare la classifica e a cementificare il quinto posto. In rampa di lancio totale, nonché uno dei due calciatori ancora attivi dell’elenco tratto da Transfermarkt, il classe ’98 ha buone possibilità di arrivare alla vetta di questo elenco. Impossibile che ci riesca quest’anno, ma sono buone le chance di riuscire a farcela nelle prossime stagioni.

Pulisic ha realizzato 97 gol in carriera, con i club. Con questa media realizzativa è facile immaginare che l’esterno offensivo del Milan possa rientrare almeno sul podio nei prossimi anni. Un traguardo meritato per un giocatore non più giovanissimo, ma ancora nella piena maturità. La difficoltà maggiore, per il nativo della Pennsylvania, è stata quella di segnare così tanto in Europa e non in MLS a differenza di altri giocatori che ritroveremo nella lista.

Brian McBride: il lungo trascorso in Premier League

L’attuale direttore sportivo della nazionale statunitense ha avuto un trascorso da attaccante di un certo rilievo negli Stati Uniti e non solo. Ricordato da molti italiani per aver ricevuto la storica gomitata da Daniele De Rossi durante la fase a gironi del Mondiale del 2006, con conseguente espulsione del centrocampista e rottura dello zigomo per il centravanti, in Europa e in patria ha fatto molto di più.

Autore di 145 gol in carriera con i club, una buona percentuale di questi ne ha segnati in Inghilterra, specialmente con la maglia del Fulham a metà degli anni 2000. Si è ritirato nel 2012 dopo un solo mese dalla sua firma per il Wembley in estate. Di fatto, l’ultima grande avventura della sua carriera calcistica, in campo, è arrivata a Chicago.

Clint Dempsey: tra gli statunitensi più iconici

Tra i giocatori nati negli Stati Uniti più ricordati a livello mondiale, con tanto di trascorso al Tottenham. La seconda punta texana ottiene la medaglia di bronzo per i suoi 155 gol in carriera e sfiora di pochissimo l’argento. Dopo diversi anni in America, approda in Europa nel 2007, sempre al Fulham, proprio come McBride. Rimarrà fino al 2012, prima di un’esperienza di un anno con gli Spurs.

Dopo un breve ritorno al Fulham, chiuderà la sua carriera nel Seattle alla fine dell’estate del 2018. Non ha proseguito con ruoli dirigenziali di primo piano come il suo connazionale sopracitato, ma resta un nome iconico in patria e non solo.

Jozy Altidore: macchina da gol e aria di ritiro

Con 158 reti segnate, è Altidore a conquistare il secondo posto della nostra top 5. La punta nata in New Jersey, è l’unico altro nome di questa lista a non essersi ancora ritirato, anche se la decisione sembra nell’aria. A 35 anni ha chiuso la sua ultima esperienza in MLS, lo scorso gennaio, e da allora non è più sceso in campo.

Nel corso della sua carriera ci si ricorda soprattutto delle esperienze al Toronto, con 79 gol segnati in 173 partite, e all’AZ Alkmaar con 50 reti in 93 match. Sono 70 le presenze in Premier League, accumulate soprattutto al Sunderland e da non dimenticare anche un’avventura in Liga con la maglia del Villarreal. Oggi, come detto, è svincolato.

Landon Donovan: la leggenda negli Stati Uniti

Il calciatore più prolifico nella storia degli Stati Uniti, con ben 189 gol segnati nei club. Landon Donovan è un’icona calcistica negli USA e raggiungere il suo record di reti non sarà affatto semplice, neanche per Pulisic. L’attuale attaccante del Milan, infatti, dovrà realizzare quasi 100 gol ancora per raggiungere l’ex centravanti, che si gode il suo primato.

Sicuramente, per Donovan, ha favorito la lunghissima carriera in America. Per anni è stato il miglior giocatore per distacco della MLS, arrivando a segnare 135 gol (con 101 assist!) in ben 310 partite con gli LA Galaxy. Un’avventura nata nell’aprile del 2005 con l’acquisto dal Bayer Leverkusen e chiusa definitivamente nel gennaio del 2017 dopo qualche prestito (anche al Bayern Monaco) e dei periodi di pausa. Una leggenda in California e per tutto il campionato americano.