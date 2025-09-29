Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO GENOA-LAZIO 0-3: Taty e Cataldi dettano legge, Malinovskyi delude

Foto dell'autore

Voti e giudizi del match del ‘Ferraris’ valido per la 5a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La Lazio torna subito a vincere. Dopo una settimana pessima per la sconfitta nel derby e i tanti infortuni a centrocampo, con il reintegro di Basic, i biancocelesti rispondono molto bene in casa del Genoa. Finisce 3-0 per la squadra di Sarri, con un punteggio probabilmente più severo di quanto ha detto la partita. Ma l’atteggiamento della Lazio è stato quello giusto, sfruttando i buchi difensivi avversari con Cancellieri e chiudendo a tripla mandata il risultato con Castellanos e poi Zaccagni nella ripresa. Ora sono 6 i punti in 5 partite, comunque pochi ma almeno con segnali da cui ripartire. Ancora buio invece per il Genoa, ancora a secco di vittorie.

Valentin Castellanos (LaPresse) – calciomercato.it

Genoa

Leali 6

Norton-Cuffy 6

Ostigard 5,5

Vasquez 5,5

Martin 5,5. Dall’84’ Venturino sv

Masini 5. Dal 68′ Stanciu 5,5

Frendrup 5,5

Ellertsson 5

Malinovskyi 5,5. Dal 68′ Ekhator

Vitinha 5. Dal 68′ Carboni 5,5

Colombo 5,5. Dal 68′ Ekuban 6

All.: Wilson 5,5

Troppi errori per il Genoa tra difesa e centrocampo, a livello individuale ma soprattutto di reparti. Una squadra lunga, un po’ scollata, facilita il compito alla Lazio che la sblocca quasi subito. Poi in realtà la squadra di Vieira, oggi in tribuna, ci prova e anche con buonissima volontà ma non è proprio serata. Qualche episodio gira pure a sfavore e l’opera è completa. Però certo che qualcuno tra centrocampo e attacco individualmente delude e non poco, da Malinovskyi a Ellertson e Frendrup.

Lazio

Provedel 7

Marusic 6,5. Dal 32′ Hysaj 6

Gila 6,5. Dall’83’ Provstgaard sv

Romagnoli 6,5

Pellegrini 6. Dal 69′ Tavares 6

Cataldi 7

Basic 6,5. Dall’83’ Patric sv

Cancellieri 7,5

Dia 7

Zaccagni 7

Castellanos 7,5. Dall’83’ Pedro sv

All.: Sarri 7

Arbitro: Ayroldi 6

Serviva una risposta di quelle solide, nonostante l’emergenza. E la Lazio ha messo in campo una prestazione di quelle importanti, vitali. Non vincere stasera sarebbe stato un problema davvero grosso. Cancellieri segna il primo su assist illuminante di Castellanos che poi raddoppia con un gol davvero molto bello. In generale l’argentino è protagonista assoluto, come anche Cataldi che era chiamato a reggere il centrocampo quasi da solo con un Basic al rientro dopo oltre un anno. E il 32 non ha deluso, non era facile in un momento così. Menzione anche Provedel, provvidenziale in almeno 1-2 occasioni in cui salva il risultato.

Il tabellino di Genoa-Lazio 0-3

Marcatori: 4′ Cancellieri (L), 30′ Castellanos (L), 63′ Zaccagni (L)

Ammoniti: Vasquez (G), Norton-Cuffy (G), Cataldi (L), Masini (G), Malinovskyi (G)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (84′ Venturino); Masini (68′ Stanciu), Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi (68′ Ekhator), Vitinha (68′ Carboni); Colombo (68′ Ekuban).
A disp.: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Gronbaek, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet.
All.: Wilson.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (32′ Hysaj), Gila (83′ Provstgaard) , Romagnoli, Pellegrini (69′ Tavares); Cataldi, Basic (83′ Patric); Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos (83′ Pedro).
A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Isaksen, Pinelli, Farcomeni.
All.: Sarri.

Arbitro: Ayroldi; Assistenti: Cecconi – Zingarelli; IV Uomo: Zanotti; Var: Abisso; Avar: Dionisi

 

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie