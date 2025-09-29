PAGELLE E TABELLINO GENOA-LAZIO 0-3: Taty e Cataldi dettano legge, Malinovskyi delude

Voti e giudizi del match del ‘Ferraris’ valido per la 5a giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26

La Lazio torna subito a vincere. Dopo una settimana pessima per la sconfitta nel derby e i tanti infortuni a centrocampo, con il reintegro di Basic, i biancocelesti rispondono molto bene in casa del Genoa. Finisce 3-0 per la squadra di Sarri, con un punteggio probabilmente più severo di quanto ha detto la partita. Ma l’atteggiamento della Lazio è stato quello giusto, sfruttando i buchi difensivi avversari con Cancellieri e chiudendo a tripla mandata il risultato con Castellanos e poi Zaccagni nella ripresa. Ora sono 6 i punti in 5 partite, comunque pochi ma almeno con segnali da cui ripartire. Ancora buio invece per il Genoa, ancora a secco di vittorie.

Genoa

Leali 6

Norton-Cuffy 6

Ostigard 5,5

Vasquez 5,5

Martin 5,5. Dall’84’ Venturino sv

Masini 5. Dal 68′ Stanciu 5,5

Frendrup 5,5

Ellertsson 5

Malinovskyi 5,5. Dal 68′ Ekhator

Vitinha 5. Dal 68′ Carboni 5,5

Colombo 5,5. Dal 68′ Ekuban 6

All.: Wilson 5,5

Troppi errori per il Genoa tra difesa e centrocampo, a livello individuale ma soprattutto di reparti. Una squadra lunga, un po’ scollata, facilita il compito alla Lazio che la sblocca quasi subito. Poi in realtà la squadra di Vieira, oggi in tribuna, ci prova e anche con buonissima volontà ma non è proprio serata. Qualche episodio gira pure a sfavore e l’opera è completa. Però certo che qualcuno tra centrocampo e attacco individualmente delude e non poco, da Malinovskyi a Ellertson e Frendrup.

Lazio

Provedel 7

Marusic 6,5. Dal 32′ Hysaj 6

Gila 6,5. Dall’83’ Provstgaard sv

Romagnoli 6,5

Pellegrini 6. Dal 69′ Tavares 6

Cataldi 7

Basic 6,5. Dall’83’ Patric sv

Cancellieri 7,5

Dia 7

Zaccagni 7

Castellanos 7,5. Dall’83’ Pedro sv

All.: Sarri 7

Arbitro: Ayroldi 6

Serviva una risposta di quelle solide, nonostante l’emergenza. E la Lazio ha messo in campo una prestazione di quelle importanti, vitali. Non vincere stasera sarebbe stato un problema davvero grosso. Cancellieri segna il primo su assist illuminante di Castellanos che poi raddoppia con un gol davvero molto bello. In generale l’argentino è protagonista assoluto, come anche Cataldi che era chiamato a reggere il centrocampo quasi da solo con un Basic al rientro dopo oltre un anno. E il 32 non ha deluso, non era facile in un momento così. Menzione anche Provedel, provvidenziale in almeno 1-2 occasioni in cui salva il risultato.

Il tabellino di Genoa-Lazio 0-3

Marcatori: 4′ Cancellieri (L), 30′ Castellanos (L), 63′ Zaccagni (L)

Ammoniti: Vasquez (G), Norton-Cuffy (G), Cataldi (L), Masini (G), Malinovskyi (G)

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin (84′ Venturino); Masini (68′ Stanciu), Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi (68′ Ekhator), Vitinha (68′ Carboni); Colombo (68′ Ekuban).

A disp.: Siegrist, Sommariva, Thorsby, Gronbaek, Sabelli, Marcandalli, Cuenca, Otoa, Fini, Cornet.

All.: Wilson.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic (32′ Hysaj), Gila (83′ Provstgaard) , Romagnoli, Pellegrini (69′ Tavares); Cataldi, Basic (83′ Patric); Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos (83′ Pedro).

A disp.: Mandas, Furlanetto, Noslin, Isaksen, Pinelli, Farcomeni.

All.: Sarri.

Arbitro: Ayroldi; Assistenti: Cecconi – Zingarelli; IV Uomo: Zanotti; Var: Abisso; Avar: Dionisi