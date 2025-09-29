Infortunio e lungo stop, salta il big match con la Juve

In arrivo la partita con i bianconeri, tra le più attese di questo inizio di stagione: una pedina fondamentale fuori causa per un guaio muscolare

Si susseguono match e appuntamenti di alto livello tra campionato e coppe, per l’entusiasmo dei tifosi, ma con le complicazioni per gli allenatori derivate dai diversi problemi fisici che iniziano già ad accumularsi. Real Madrid-Juventus del 22 ottobre perde un altro protagonista.

Altre brutte notizie per i ‘Blancos’, dopo la sconfitta in malo modo nel derby contro l’Atletico per 5-2. Nella gara del ‘Metropolitano’, Xabi Alonso ha anche perso Carvajal, uscito malconcio dalla gara. L’esito degli esami medici è stato impietoso: lesione al soleo del polpaccio e quattro settimane di stop. Il che vuol dire che l’importante appuntamento con la Juve per la terza giornata della fase campionato di Champions dovrà essere saltato.

Real Madrid, emergenza in difesa per Xabi Alonso: scatta l’allarme, la Juve spera

Non è l’unica brutta notizia di questo periodo, con un reparto difensivo segnato, per il Real, da tanti problemi fisici. Xabi Alonso dovrà correre ai ripari quanto prima.

Ci sono già fuori, per vari problemi, Rudiger, Mendy e Alexander-Arnold. Solo quest’ultimo ha qualche chances di rientrare per uno dei match cruciali della prima fase dei ‘Blancos’. La fase difensiva, inevitabilmente, sta risentendo dei problemi e dei cambiamenti di assetto e la goleada incassata dall’Atletico è un segnale da non sottovalutare. Squadra con grandissima qualità, il Real, ma dietro balla. La Juventus potrebbe provare ad approfittarne.