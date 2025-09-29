Esonero UFFICIALE: Spalletti è in prima fila per la panchina

Giorni se non ore decisive per la panchina: in corsa anche l’ex CT della Nazionale

Spalletti vuole ripartire al più presto per mettersi quantomeno alle spalle, perché dimenticarlo sarà davvero impossibile, la pessima parentesi con la Nazionale chiusasi con l’esonero. Negli ultimi giorni l’ex CT è stato riaccostato addirittura alla Juventus, nell’ipotesi – al momento remotissima – di un licenziamento di Igor Tudor. Più plausibile, invece, una ripartenza fuori dall’Italia.

Per Spalletti si torna a parlare di Arabia, soluziona respinta dal tecnico alcuni mesi fa. Ma nel calcio e nel calciomercato tutto può cambiare in fretta. Stando ad ‘Arriyadiyah’, il 66enne di Certaldo è uno dei candidati alla panchina dell’Al-Ittihad, alla ricerca di un sostituto di Laurent Blanc.

Spalletti è una delle alternative a Klopp per l’Al-Ittihad

Il vincitore di uno Scudetto col Napoli nella stagione 2022/2023, è una delle alternative a Jurgen Klopp, il grande sogno dell’Al-Ittihad dove gioca Karim Benzema. Per la medesima fonte, la dirigenza del club saudita ha già avviato i contatti con il tedesco, attualmente responsabile del dipartimento calcistico del colosso Red Bull.

L’Al-Ittihad deve convincerlo a tornare su una panchina dopo che aver annunciato che il Liverpool è stata la sua ultima avventura da allenatore. I piani B a Klopp, Spalletti a parte, sono l’ex Milan Sergio Conceicao, Unai Emery (ora all’Aston Villa) e Xavi. Quest’ultimo è un nome forte per il post Amorim al Manchester United.

Blanc al posto di Pioli, 14 mesi dopo arriva l’esonero

L’esperienza di Blanc alla guida dell’Al-Ittihad è durata appena 14 mesi. Fu scelto nel luglio 2024 dopo che saltò l’accordo con Stefano Pioli. L’esonero del francese è arrivato dopo il ko di venerdì scorso nello scontro diretto con l’Al-Nassr: l’Al-Ittihad si trova al terzo posto della Saudi-League con 9 punti, solo tre in meno della capolista che è proprio la formazione in cui milita Cristiano Ronaldo.

📝 | Termination of contract with first football team’s head coach pic.twitter.com/fkWmZdnNeB — Al-Ittihad Club (@ittihad_en) September 27, 2025

In attesa del nuovo allenatore, la squadra è stata affidata all’ex vice di Blanc, il 59enne arabo Hassan Khalifa.