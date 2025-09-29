Atalanta
Doppio esonero in Serie A: da Palladino a Cannavaro, caccia al nuovo allenatore

Le gare odierne del lunedì di Serie A hanno lasciato indicazioni molto negative per due allenatori che ora rischiano grosso

La quinta giornata di campionato si esaurisce con le due gare giocate oggi: Parma-Torino e Genoa-Lazio. A vincere sono le squadre di Cuesta e Sarri che muovono le rispettive classifiche con punti importanti in un momento già delicato.

Doppio esonero in Serie A: da Palladino a Cannavaro, caccia al nuovo allenatore (LaPresse) – Calciomercato.it

Chi non se la passa bene sono quindi proprio gli allenatori di Toro e Genoa che dal canto loro continuano a vivere una fase profondamente negativa con la stessa graduatoria che vede i liguri in fondo con soli due punti e i granata non troppo più su con quattro.

Un autentico disastro sia per Marco Baroni, su cui c’erano grandi aspettative al Torino, che per Patrick Vieira che l’anno scorso portò i rossoblù alla salvezza dopo essere subentrato ad Alberto Gilardino dopo una manciata di giornate. Ora con soli 5 turni disputati e tantissime critiche sul groppone è lecito chiedersi se i due tecnici avranno ancora chance a lungo termine per raddrizzare le rispettive barche.

Calciomercato Serie A, da Baroni a Vieira: invocato il doppio esonero

“È doloroso uscire con un risultato negativo da una partita così. Ma la strada è questa, la squadra oggi ha giocato. Dobbiamo crederci ancora di più e mettere a posto alcune situazioni, in episodi in cui si può fare meglio”, così Baroni si è espresso a ‘Dazn’ nel post partita.

Calciomercato Serie A, da Baroni a Vieira: invocato il doppio esonero (LaPresse) – Calciomercato.it

L’ex Lazio parla di strada giusta ma i tifosi su X non sembrano pensarla così sia per lui che per Vieira. La fiducia sembra già finita:

Molti tifosi sui social parlano quindi di esonero per i due allenatori sotto osservazione che ora iniziano a rischiare concretamente. Il campione di partite inizia ad aumentare di pari passo alla fiducia che invece si assottiglia.

In caso di addio di Baroni potrebbero essere passati al vaglio nomi italiani come Palladino, Pecchia, Cannavaro e Cioffi. A questi profili anche per un eventuale addio di Vieira potrebbe aggiungersi anche l’ex Toro Vanoli, mentre sarebbe una suggestione l’ex Dan Petrescu, che in rossoblù ha giocato da calciatore.

