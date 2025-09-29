DIRETTA Serie A, Genoa-Lazio 0-1 | CANCELLIERI! LIVE

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra i rossoblu di Vieira e i biancocelesti di Sarri in tempo reale

La Lazio fa visita al Genoa a Marassi nel monday night che chiude la quinta giornata del campionato di Serie A. Una sfida tra due formazioni che hanno vissuto un avvio di stagione tutt’altro che positivo che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.

I rossoblu di Patrick Vieira sono reduci dalla vittoria contro l’Empoli in Coppa Italia che ha permesso loro di qualificarsi agli ottavi di finale dove sfideranno l’Atalanta. L’obiettivo è di conquistare il primo successo in campionato dove finora sono arrivati due pareggi contro Lecce e Como oltre a due sconfitte contro Juve e Bologna.

I biancocelesti di Maurizio Sarri, invece, vengono dal derby della Capitale perso contro la Roma. Privi degli squalificati Guendouzi e Belahyane, devono comunque provare a tornare a vincere per uscire dalla crisi che li ha visti conquistare appena 3 punti in 4 turni. L’ultimo precedente ufficiale in terra ligure vide gli aquilotti imporsi per 2-0 grazie ai gol di Castellanos e Dia.

Genoa-Lazio, formazioni ufficiali e dove vederla in tv

La partita sarà trasmessa in televisione su Sky Sport e sarà visibile in streaming su tutti i dispositivi sulla app di Dazn.

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Masini, Frendrup; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Colombo. All. Vieira

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic, Cancellieri, Dia, Zaccagni; Castellanos. All. Sarri

ARBITRO: Giovanni Ayroldi di Molteffa

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 12, Napoli 12, Roma 12, Juventus 11, Inter 9, Atalanta 9, Cremonese 9, Como 8, Bologna 7, Cagliari 7, Udinese 7, Sassuolo 6, Parma 5, Torino 4, Lazio * 3, Fiorentina 3, Verona 3, Genoa* 2, Pisa 2, Lecce 2.

*una partita in meno

PROSSIMI IMPEGNI: Lazio-Torino sabato 4 ottobre ore 15; Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18.