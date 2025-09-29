Chivu si è già preso l’Inter: “Meglio di Simone Inzaghi”

Terza vittoria consecutiva per l’Inter di Cristian Chivu tra campionato e Champions League: arrivano i primi elogi per il tecnico

L’Inter di Chivu si è già rialzata. Dopo i due ko consecutivi di inizio stagione contro Udinese e Juventus, i nerazzurri sono reduci da tre successi fra campionato e Champions League.

Lautaro e compagni si sono riportati già a ridosso della vetta della Serie A, attualmente occupata da Milan, Napoli e Roma. Anche per Cristian Chivu iniziano ad arrivare i primi elogi importanti.

Sandro Sabatini, a “Pressing” sui canali ‘Mediaset’, si è espresso così sul nuovo allenatore dell’Inter: “Per me Chivu è meglio di Simone Inzaghi. Credo che sia meglio perché si fa un po’ di confusione sull’esperienza in panchina. Non dimenticate che Chivu ha un percorso complessivo di carriera, per cui l’esperienza di Chivu non va misurata soltanto nelle 13 partite con il Parma”.

Inter, Sabatini: “Chivu è meglio di Inzaghi, vi spiego”

“L’esperienza va misurata per esempio su Pio Esposito – ha spiegato il giornalista – è molto più esperto Chivu nel gestire Pio Esposito, se non altro perché l’ha visto crescere e lo ha accompagnato nella crescita”.

“È molto più esperto Chivu a gestire certe situazioni tipo con i tifosi alla Pinetina, piuttosto che Simone Inzaghi”. Il riferimento di Sabatini è all’episodio della vigilia di Cagliari-Inter, quando il tecnico dei nerazzurri ha risposto a tono ad alcuni tifosi presenti all’allenamento della squadra. Chivu si sta già prendendo l’Inter.