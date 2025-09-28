PAGELLE E TABELLINO ROMA-VERONA 2-0: Dovbyk rialza la testa, Wesley opaco

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 5a giornata della Serie A Enilive 2025/26
La Roma prosegue la sua marcia, a piccoli ma grandi passi. La squadra di Gasperini chiude la sua settimana perfetta con la terza vittoria su tre: il derby, poi il Nizza e oggi il Verona. Per la verità i giallorossi soffrono un po’ più del previsto contro un ottimo Hellas, che nonostante il gol subito all’inizio da Dovbyk – prima rete di un centravanti per la Roma – reagisce e macina occasioni. A mancare è la precisione, la lucidità negli ultimi metri e magari un po’ di fortuna. Incredibile la traversa di Orban nel primo tempo. Per Zanetti pochi punti, ma altre indicazioni molto positive. La Roma si tiene altri tre punti fondamentali che la proiettano praticamente in vetta in attesa del Napoli.
Roma
Svilar 7
Celik 6
Mancini 6
Ndicka 6,5. Dal 71′ Ziolkowski 6
Wesley 5. Dal 59′ Hermoso 5,5
Cristante 6
Koné 6
Angeliño 5,5. Dal 59′ Tsimikas 6
Soulé 6. Dall’82’ El Shaarawy sv
Pellegrini 7
Dovbyk 7. Dal 59′ Ferguson 6
Allenatore: Gasperini 6,5
Artem Dovbyk è per forza di cose l’uomo copertina, che risorge quando c’era più bisogno. Una prestazione con alti e bassi, con molte più cose utili nella partita rispetto al solito. Ma soprattutto con un gol bello e tremendamente pesante che segna la partita. Se non è decisivo nel tabellino a livello aritmetico, ma lo è per l’andamento della partita. Con lui sugli scudi, ancora una volta, Lorenzo Pellegrini che praticamente non sbaglia nulla. Preciso in fase di ripartenza, pulitissimo a livello tecnico. Nessun assist o gol, ma incide. Per il resto bene Ndicka e soprattutto Svilar, che con almeno un paio di interventi salva il risultato. Non bene invece più di qualcuno, vedi Celik che soffre parecchio l’intraprendenza e la velocità degli avversari, così come il centrocampo appare un po’ lento e stanco. E gli esterni non incidono. Soulé pure un po’ appannato.
Verona
Montipò 6,5
Núñez 5,5. Dall’84’ Bella-Kotchap sv
Nelsson 6
Frese 5,5
Belghali 6
Serdar 6,5
Akpa-Akpro 5. Dal 46′ Gagliardini 5,5
Bernede 6. Dall’89’ Kastanos
Bradaric 6. Dall’84’ Cham sv
Giovane 6. Dal 74′ Sarr 6
Orban 6
Allenatore: Zanetti 6,5
Arbitro: Feliciani 5,5
Il Verona perde ma gioca una partita davvero ottima. La prestazione e la preparazione al gol è di alto livello, a volte un po’ frenetica ma con qualità importante. Il problema è che al momento della conclusione va tutto un po’ a farsi benedire. Nessun punto ma tanti ottimi segnali per Paolo Zanetti, che certo vorrebbe cominciare a muovere un po’ di più la classifica. Certo che la chance nel primo tempo con quella traversa di Orban da dentro la porta grida ancora vendetta. La palla schizza, forse un po’ inaspettata, ma lì bisogna fare gol. Anche nella ripresa, sull’uscita super di Svilar, doveva fare qualcosa in più. Nelsson alterna cose buone e altre meno buone, un po’ come Nunez. Graziato invece Akpa Akpro, che poteva prendersi il secondo giallo nel primo tempo su Pellegrini.
Il tabellino di Roma-Verona 2-0
Marcatori: 8′ Dovbyk (R), 79′ Soulé (R),
Ammoniti: 12′ Akpa Akpro (V), 45′ Núñez (V), 53′ Gagliardini (V), Belghali (V)
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka (71′ Ziolkowski); Wesley (59′ Hermoso), Cristante, Koné, Angeliño (59′ Tsimikas); Soulé (82′ El Shaarawy), Pellegrini; Dovbyk (59′ Ferguson). A disposizione: Vasquez, Gollini; Ghilardi, Rensch, Sangaré, El Aynaoui, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez (84′ Bella-Kotchap), Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro (46′ Gagliardini), Bernede (89′ Kastanos), Bradaric (84′ Cham); Giovane (74′ Sarr), Orban. A disposizione: Perilli, Ebosse, Cham, Bella-Kotchap, Al-Musrati, Kastanos, Niasse, Slotsager, Ajayi, Santiago Yellu. Allenatore: Zanetti.
Arbitro: Feliciani. Assistenti: Capaldo – Cavallina. IV Uomo: Crezzini. VAR: Ghersini. AVAR: Abisso.