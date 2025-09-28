PAGELLE E TABELLINO ROMA-VERONA 2-0: Dovbyk rialza la testa, Wesley opaco



Roma

Svilar 7

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 6,5. Dal 71′ Ziolkowski 6

Wesley 5. Dal 59′ Hermoso 5,5

Cristante 6

Koné 6

Angeliño 5,5. Dal 59′ Tsimikas 6

Soulé 6. Dall’82’ El Shaarawy sv

Pellegrini 7

Dovbyk 7. Dal 59′ Ferguson 6

Allenatore: Gasperini 6,5

Artem Dovbyk è per forza di cose l’uomo copertina, che risorge quando c’era più bisogno. Una prestazione con alti e bassi, con molte più cose utili nella partita rispetto al solito. Ma soprattutto con un gol bello e tremendamente pesante che segna la partita. Se non è decisivo nel tabellino a livello aritmetico, ma lo è per l’andamento della partita. Con lui sugli scudi, ancora una volta, Lorenzo Pellegrini che praticamente non sbaglia nulla. Preciso in fase di ripartenza, pulitissimo a livello tecnico. Nessun assist o gol, ma incide. Per il resto bene Ndicka e soprattutto Svilar, che con almeno un paio di interventi salva il risultato. Non bene invece più di qualcuno, vedi Celik che soffre parecchio l’intraprendenza e la velocità degli avversari, così come il centrocampo appare un po’ lento e stanco. E gli esterni non incidono. Soulé pure un po’ appannato.