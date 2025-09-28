Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

PAGELLE E TABELLINO ROMA-VERONA 2-0: Dovbyk rialza la testa, Wesley opaco

Foto dell'autore

Voti e giudizi del match dell’Olimpico, valido per la 5a giornata della Serie A Enilive 2025/26

La Roma prosegue la sua marcia, a piccoli ma grandi passi. La squadra di Gasperini chiude la sua settimana perfetta con la terza vittoria su tre: il derby, poi il Nizza e oggi il Verona. Per la verità i giallorossi soffrono un po’ più del previsto contro un ottimo Hellas, che nonostante il gol subito all’inizio da Dovbyk – prima rete di un centravanti per la Roma – reagisce e macina occasioni. A mancare è la precisione, la lucidità negli ultimi metri e magari un po’ di fortuna. Incredibile la traversa di Orban nel primo tempo. Per Zanetti pochi punti, ma altre indicazioni molto positive. La Roma si tiene altri tre punti fondamentali che la proiettano praticamente in vetta in attesa del Napoli.

Artem Dovbyk (LaPresse) – calciomercato.it


Roma

Svilar 7

Celik 6

Mancini 6

Ndicka 6,5. Dal 71′ Ziolkowski 6

Wesley 5. Dal 59′ Hermoso 5,5

Cristante 6

Koné 6

Angeliño 5,5. Dal 59′ Tsimikas 6

Soulé 6. Dall’82’ El Shaarawy sv

Pellegrini 7

Dovbyk 7. Dal 59′ Ferguson 6

Allenatore: Gasperini 6,5

Artem Dovbyk è per forza di cose l’uomo copertina, che risorge quando c’era più bisogno. Una prestazione con alti e bassi, con molte più cose utili nella partita rispetto al solito. Ma soprattutto con un gol bello e tremendamente pesante che segna la partita. Se non è decisivo nel tabellino a livello aritmetico, ma lo è per l’andamento della partita. Con lui sugli scudi, ancora una volta, Lorenzo Pellegrini che praticamente non sbaglia nulla. Preciso in fase di ripartenza, pulitissimo a livello tecnico. Nessun assist o gol, ma incide. Per il resto bene Ndicka e soprattutto Svilar, che con almeno un paio di interventi salva il risultato. Non bene invece più di qualcuno, vedi Celik che soffre parecchio l’intraprendenza e la velocità degli avversari, così come il centrocampo appare un po’ lento e stanco. E gli esterni non incidono. Soulé pure un po’ appannato.

Verona

Montipò 6,5

Núñez 5,5. Dall’84’ Bella-Kotchap sv

Nelsson 6

Frese 5,5

Belghali 6

Serdar 6,5

Akpa-Akpro 5. Dal 46′ Gagliardini 5,5

Bernede 6. Dall’89’ Kastanos

Bradaric 6. Dall’84’ Cham sv

Giovane 6. Dal 74′ Sarr 6

Orban 6

Allenatore: Zanetti 6,5

Arbitro: Feliciani 5,5

Il Verona perde ma gioca una partita davvero ottima. La prestazione e la preparazione al gol è di alto livello, a volte un po’ frenetica ma con qualità importante. Il problema è che al momento della conclusione va tutto un po’ a farsi benedire. Nessun punto ma tanti ottimi segnali per Paolo Zanetti, che certo vorrebbe cominciare a muovere un po’ di più la classifica. Certo che la chance nel primo tempo con quella traversa di Orban da dentro la porta grida ancora vendetta. La palla schizza, forse un po’ inaspettata, ma lì bisogna fare gol. Anche nella ripresa, sull’uscita super di Svilar, doveva fare qualcosa in più. Nelsson alterna cose buone e altre meno buone, un po’ come Nunez. Graziato invece Akpa Akpro, che poteva prendersi il secondo giallo nel primo tempo su Pellegrini.

Il tabellino di Roma-Verona 2-0

Marcatori: 8′ Dovbyk (R), 79′ Soulé (R),

Ammoniti: 12′ Akpa Akpro (V), 45′ Núñez (V), 53′ Gagliardini (V), Belghali (V)

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka (71′ Ziolkowski); Wesley (59′ Hermoso), Cristante, Koné, Angeliño (59′ Tsimikas); Soulé (82′ El Shaarawy), Pellegrini; Dovbyk (59′ Ferguson). A disposizione: Vasquez, Gollini; Ghilardi, Rensch, Sangaré, El Aynaoui, Pisilli, Baldanzi, El Shaarawy. Allenatore: Gasperini

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Núñez (84′ Bella-Kotchap), Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa-Akpro (46′ Gagliardini), Bernede (89′ Kastanos), Bradaric (84′ Cham); Giovane (74′ Sarr), Orban. A disposizione: Perilli, Ebosse, Cham, Bella-Kotchap, Al-Musrati, Kastanos, Niasse, Slotsager, Ajayi, Santiago Yellu. Allenatore: Zanetti.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Capaldo – Cavallina. IV Uomo: Crezzini. VAR: Ghersini. AVAR: Abisso.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2025 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie