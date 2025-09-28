PAGELLE E TABELLINO MILAN-NAPOLI 2-1: Pulisic implacabile e Modric monumentale, Marianucci da incubo

Top, flop e tabellino del big match della quinta giornata di campionato Milan-Napoli: straordinari Pulisic e Modric, male Marianucci e Juan Jesus

Erano anni che non si affrontavano Massimiliano Allegri e Antonio Conte. I due si sono sempre sfiorati. E i loro destini si sono incrociati in qualche modo. Anche nell’ultima estate, quando dopo lo Scudetto il mister azzurro non era così sicuro di continuare la sua esperienza partenopea. E Allegri sarebbe stato il nome forte su cui De Laurentiis avrebbe puntato.

Il club rossonero agguanta gli azzurri al comando della classifica. Pulisic fa gol e assist, tutto nella prima parte di gara, sfruttando un brutto esordio di Marianucci. Nel secondo tempo arriva la rete di De Bruyne su calcio di rigore, ma il Napoli non sfrutta la superiorità numerica causata dall’espulsione di Estupinan.

Le pagelle di Milan-Napoli

MILAN

TOP Pulisic 7,5 – Segna e fa assist. La vera spina nel fianco del Napoli. Troppo importante con le sue giocate in questo Milan.

FLOP Estupinan 5 – Brutto errore sul fallo da rigore su Di Lorenzo. E in generale, soffre Politano sulla sua corsia. Partita da dimenticare

Maignan 6,5

Tomori 6,5 (De Winter s.v.)

Gabbia 6,5

Pavlovic 7

Saelemaekers 7 (Athekame 6)

Fofana 6,5

Modric 7

Rabiot 7

Estupinan 5

Pulisic 7,5 (Bartesaghi 6,5)

Gimenez 6 (Leao 6)

Massimiliano Allegri 7 – Ingabbia De Bruyne, McTominay e Hojlund. Ma soprattutto mette in grossa difficoltà i due centrali avversari con Pulisic. Partita perfetta, fino all’espulsione, quando chiede di resistere tutti nella propria metà campo. E’ un Milan che sa soffrire.

NAPOLI

TOP Gutierrez 6 – Buon esordio, non era facile a San Siro. Si presenta in buone condizioni alla prima da titolare. Crea anche una buona palla gol nel primo tempo e chiude Leao in contropiede nella seconda frazione.

FLOP Marianucci 4,5 – Esordio shock con errori di marcatura e tempismo sbagliato in occasione dei due gol. In crescita nel corso della gara, ma poco cambia. Ha tempo per rifarsi.

Meret 5,5

Di Lorenzo 5

Marianucci 4,5

Juan Jesus 5,5

Gutierrez 6

Lobotka 6 (Gilmour s.v.)

Politano 5,5 (Lang s.v.)

Anguissa 5,5

De Bruyne 6 (Elmas 6)

McTominay 5 (Neres 6)

Hojlund 5 (Lucca 6)

Antonio Conte 5 – Lascia in panchina Beukema per l’esordiente Marianucci. E la scelta la paga immediatamente. D’altronde, bisogna fare esperienza per crescere. E devono tutti rodare. Ad ogni modo, il Napoli crea poco nel primo tempo e tarda a svegliarsi. In superiorità numerica gli attaccanti non vengono mai serviti. E’ un allarme.

Daniele Chiffi voto 6 – Tiene il polso della gara dall’inizio alla fine.

Il tabellino di Milan-Napoli

Marcatori: 3′ Saelemaekers, 31′ Pulisic, 60′ De Bruyne

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori (80′ De Winter), Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (69′ Athekame), Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic(59′ Bartesaghi), Gimenez (69′ Leao)

Napoli (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka (90′ Gilmour); Politano (77′ Lang), Anguissa, De Bruyne (72′ Elmas), McTominay (72′ Neres); Hojlund (73′ Lucca)

Ammoniti: Rabiot (M)

Espulsi: 57′ Estupinan

Note: 1′ di recupero nel primo tempo; 7′ di recupero nel secondo tempo

Spettatori: circa 72 mila

Arbitro: Chiffi; assistenti: Meli e Alassio; IV: Marinelli; VAR e AVAR: Marini e Doveri