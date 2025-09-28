Milan-Napoli, subito bufera: “Un azzardo, senza senso”

Una manciata di minuti ed i rossoneri sono passati in vantaggio: terremoto social, la scelta fa arrabbiare tutti

Un Milan-Napoli davvero scoppiettante. Ci si aspettava una serata di grande calcio, di spettacolo, tra quelle che in questo momento sono probabilmente le formazioni più in forma della Serie A. E già in avvio le polemiche non sono mancate.

Al minuto 3 il Milan, partito a razzo, è riuscito a passare in vantaggio sfruttando una grossa incertezza di Luca Marianucci, scelto da Conte per affiancare Juan Jesus al centro della retroguardia dei campioni d’Italia vista l’emergenza totale che gli azzurri affrontano da diversi giorni. L’ex Empoli è parso indeciso nel tentativo di tackle ai danni dello statunitense che, superato in velocità sulla sinistra il centrale del Napoli, ha messo in mezzo un gran pallone per il momentaneo 1-0 siglato da Alexis Saelemaekers. I tifosi, sui social, non hanno perdonato l’errore al centrale all’esordio dal 1′ con il Napoli in campionato: di certo, non in una partita semplice da affrontare. Anzi.

“Il senso di schierare un ragazzo che non ha mai giocato, sul lato in cui nelle ultime abbiamo sofferto di più in fase difensiva, dove sta? Di Lorenzo è in debito d’ossigeno da qualche partita ormai, affiancargli Marianucci è stato un azzardo”, scrive un tifoso amareggiato sia dalla prestazione di Marianucci che soprattutto dalla scelta di Conte di puntare proprio su di lui.

Milan-Napoli, tifosi scatenati: anche Conte nel mirino

“Non avevo calcolato l’esistenza di Alexis Salemaekers da una parte e quella di Marianucci dall’altra”, scrive ironicamente un tifoso che aveva pronosticato lo 0-0 del big match di San Siro. La stoccata al giocatore azzurro, però, sembra essere sempre presente.

Un nuovo attacco al difensore partenopeo al centro di un paragone forte: “Marianucci veloce come una Matiz a gpl”, scrive un altro utente su ‘X’. Poi una critica tutt’altro che velata al mercato che il club di De Laurentiis ha fatto durante l’estate, soprattutto in difesa, vista l’attuale emergenza patita da Antonio Conte.

“Juan Jesus Marianucci Di Lorenzo senza riserva…mercato imperioso. Complimenti”. Un altro tifoso fa eco: “Marianucci malissimo”. Starà a Conte adesso pensare a delle contromisure dopo 45′ nei quali per lunghi tratti a dominare è stata la squadra di Allegri: tutto è ancora da scrivere.

Marianucci malissimo. — John Nash (@JohnNas93625435) September 28, 2025

Il senso di schierare un ragazzo che non ha mai giocato, sul lato in cui nelle ultime abbiamo sofferto di più in fase difensiva, dove sta? Di Lorenzo è in debito d’ossigeno da qualche partita ormai, affiancargli Marianucci è stato un azzardo #ForzaNapoliSempre — NAO LANG CHE FARÀ UN GOL ALLA JUVE (@Kvaradisiaco) September 28, 2025

Non avevo calcolato l’esistenza di Alexis Salemaekers da una parte e quella di Marianucci dall’altra https://t.co/Fon5mCncQK — Lukas (@ItzJLukas) September 28, 2025

Marianucci veloce come una Matiz a gpl#milanNapoli — Erre Ci (@raffamad81) September 28, 2025

Juan Jesus Marianucci Di Lorenzo senza riserva…mercato imperioso. Complimenti — Furioso George (@furioso_george) September 28, 2025

Una partita che, nel secondo tempo, potrebbe riservare ancora delle sorprese. Il Napoli è chiamato a reagire e a rispondere alle critiche, da capire quali saranno le contromisure che Conte – specialmente in difesa – attuerà per limitare le offensive del Milan di Allegrli.