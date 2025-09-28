Milan-Napoli, il Var espelle Estupinan: ecco cosa dice il regolamento

Calcio di rigore per gli azzurri che si ritrovano ora in vantaggio numerico: espulso Estupinan per trattenuta su Di Lorenzo

Un episodio che regala la svolta a Milan-Napoli. I rossoneri in vantaggio per 2-0 devono correre ai ripari dopo il cartellino rosso a Estupinan, espulso in seguito ad una chiara occasione in area di rigore. Ma andiamo con ordine.

Il secondo tempo si è aperto con un episodio che ha di fatto cambiato l’inerzia della partita: un’azione concitata nell’area rossonera ha visto la grande parata di Maignan su colpo di testa di McTominay che salta insieme ad Anguissa e Tomori, sulla respinta Di Lorenzo prova ad avventarsi sul pallone a porta praticamente vuota ma viene atterrato da Estupinan che lo trattiene lasciandolo a terra.

Dopo i primi dubbi iniziali Chiffi va al monitor e controlla l’azione: non ci sono più dubbi, il calcio di rigore è evidente così come il cartellino rosso per il laterale rossonero che lascia il rettangolo verde poco prima dell’ora di gioco. Il Milan dunque si ritrova in 10, anche l’ex arbitro Luca Marelli a ‘DAZN’ ha confermato la scelta giusta di Chiffi di lasciare i padroni di casa in inferiorità numerica.

Milan-Napoli, rigore agli azzurri: “Nessun dubbio”

Una tegola non da poco per il Milan. Sia per il presente, vista l’inferiorità numerica, sia per il prossimo big match contro la Juventus. Ma sull’espulsione di Pervis Estupinan non ci sono stati dubbi: la sceltadi Chiffi è stata infatti confermata.

“Non ci sono dubbi, giusto dare il rosso a Estupinan”, ha detto Luca Marelli a ‘DAZN’ confermando quanto scelto dal direttore di gara, ineccepibile sull’analisi dell’occasione da gol degli azzurri stoppata dall’intervento irregolare del calciatore del Milan. Successivamente Allegri ha richiamato in panchina Pulisic coprendo la corsia mancina con l’ingresso di Bartesaghi per sopperire all’espulsione di Estupinan.